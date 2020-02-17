17 февраля 2020 года

Обновленная версия ЭПЖ для «прибрежки» проходит обкатку

Центр системы мониторинга рыболовства и связи тестирует доработанную версию электронного промыслового журнала «Стационарный объект» (ЭПЖ СТО). Решение о тестировании было озвучено в конце 2019 г.

Решение о начале тестирования ЭПЖ СТО было принято на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета в ноябре 2019 г. Тогда ЦСМС предложил унифицировать систему сбора оперативной отчетности о прибрежном вылове, включая добычу лососевых, с помощью программного комплекса ЭПЖ СТО, а также перейти на режим ежедневной отчетности, как и по ССД.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра, применение ЭПЖ СТО для подачи отчетности по лососевым видам рыб позволит передавать сведения в базу данных Отраслевой системы мониторинга и исключит необходимость их ручной обработки и возможные ошибки. Система интегрирована с «Меркурием», что позволит рыбакам автоматически формировать ветеринарные сопроводительные документы в электронной форме. В ходе пилотного проекта участникам будет доступен для этого интеграционный модуль «Вылов».

В ЦСМС подчеркнули, что программный комплекс ЭПЖ СТО для тестирования предоставляется на безвозмездной основе. В дальнейшем для этой категории пользователей предполагается установка программного обеспечения в офисе компании или ИП, что позволит отказаться от использования дорогостоящего интернета в местах вылова.

Fishnews