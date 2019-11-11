11 ноября 2019 года

Для отчетности «прибрежки» предлагают ЭПЖ

Центр системы мониторинга рыболовства и связи предложил использовать электронный промысловый журнал для подачи оперативной отчетности рыбаками, работающими на маломерном флоте и без судов. Планируется, что сведения таким образом будут направлять и по лососю.

По итогам заседания Дальневосточного научно-промыслового совета принято решение о начале тестирования предлагаемой технологии в течение шести месяцев, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

В Центре обратили внимание, что сейчас в соответствии с правилами рыболовства при прибрежном промысле пользователи обязаны предоставлять в территориальные органы Росрыболовства сведения о вылове не реже, чем раз в пять дней. Это создает сложности для проверки подготовленных отчетов из-за отсутствия исходных данных в виде суточных донесений. Кроме того, теруправления не имеют единых требований и формата подготовки отчетов, а их обработка осуществляется вручную, отметили в ЦСМС.

«ЦСМС предложил унифицировать систему сбора оперативной отчетности о прибрежном вылове с помощью программного комплекса ЭПЖ СТО, а также перейти на режим ежедневной отчетности, как и по ССД. Таким образом, мы исключим необходимость направления отдельных оперативных отчетов в территориальные органы Росрыболоства и их ручной обработки. Использование ЭПЖ СТО позволит повысить прозрачность подаваемой отчетности, а также существенно упростить процесс ее подачи, обработки и анализа», - прокомментировал начальник Центра Артем Вилкин.

Планируется, что применение электронного промыслового журнала для отчетности по лососевым видам также позволит передавать сведения в базу данных Отраслевой системы мониторинга и исключит необходимость их ручной обработки и возможные ошибки. ОСМ интегрирована с «Меркурием», что даст возможность рыбакам автоматически формировать производственный ветеринарно-сопроводительный документ в электронной форме.

«При этом для рассматриваемой категории пользователей предполагается установка программного обеспечения в офисе компании или ИП, что исключает необходимость использования дорогостоящего интернета в местах вылова», - подчеркнули в ЦСМС.

Fishnews