Рыбаки рассчитывают на новый инструмент в обновлении флота
Для строительства мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов государство предлагает бизнесу специальный вид поддержки. Новый инструмент отвечает потребностям отрасли и поможет обеспечить приток инвестиций и рост вылова, считают в ВАРПЭ.
В начале года правительство выпустило постановление, позволяющее ввести новый механизм поддержки строительства рыбопромысловых судов. Субсидии обеспечат позитивный результат для отрасли, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.
«Малые и средние предприятия дают менее 10% отраслевой выручки (без учета лососевых), – заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. – Они не имеют возможность самостоятельно финансировать строительство новых судов, поэтому вопрос обновления мало- и среднетоннажного рыболовецкого флота стоял достаточно остро. Субсидирование мало- и среднетоннажного флота – эффективный инструмент стимулирования бизнеса к строительству новых судов, что приведет к увеличению инвестиций и поступлений во все уровни бюджета».
По оценкам отраслевого объединения, господдержка строительства средне- и малотоннажного флота поможет привлечь инвестиции и увеличить поступления в бюджет от налогов, сборов и социальных отчислений на 480 млн рублей.
«Это также повысит освоение водных биоресурсов на 200 тыс. тонн в год. Потребность рыбохозяйственного комплекса страны в новых средне- и малотоннажных судах оцениваем в 100 единиц на ближайшие три-пять лет», – сообщил руководитель ассоциации.
«Конечно, бизнес внимательно следит за всеми инструментами государственной поддержки. Сейчас мы изучаем возможность использовать новые субсидии», – рассказали Fishnews рыбопромышленники на Камчатке.
Субсидии, по замыслу властей, должны стать еще одним стимулом для обновления флота в дополнение к инвестиционным квотам и поддержке компаний, которые закажут на Дальнем Востоке суда-краболовы, заявил ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Fishnews