18 февраля 2020 года

Рыбаки рассчитывают на новый инструмент в обновлении флота

Для строительства мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов государство предлагает бизнесу специальный вид поддержки. Новый инструмент отвечает потребностям отрасли и поможет обеспечить приток инвестиций и рост вылова, считают в ВАРПЭ.

В начале года правительство выпустило постановление, позволяющее ввести новый механизм поддержки строительства рыбопромысловых судов. Субсидии обеспечат позитивный результат для отрасли, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

«Малые и средние предприятия дают менее 10% отраслевой выручки (без учета лососевых), – заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. – Они не имеют возможность самостоятельно финансировать строительство новых судов, поэтому вопрос обновления мало- и среднетоннажного рыболовецкого флота стоял достаточно остро. Субсидирование мало- и среднетоннажного флота – эффективный инструмент стимулирования бизнеса к строительству новых судов, что приведет к увеличению инвестиций и поступлений во все уровни бюджета».

По оценкам отраслевого объединения, господдержка строительства средне- и малотоннажного флота поможет привлечь инвестиции и увеличить поступления в бюджет от налогов, сборов и социальных отчислений на 480 млн рублей.

«Это также повысит освоение водных биоресурсов на 200 тыс. тонн в год. Потребность рыбохозяйственного комплекса страны в новых средне- и малотоннажных судах оцениваем в 100 единиц на ближайшие три-пять лет», – сообщил руководитель ассоциации.

«Конечно, бизнес внимательно следит за всеми инструментами государственной поддержки. Сейчас мы изучаем возможность использовать новые субсидии», – рассказали Fishnews рыбопромышленники на Камчатке.

Субсидии, по замыслу властей, должны стать еще одним стимулом для обновления флота в дополнение к инвестиционным квотам и поддержке компаний, которые закажут на Дальнем Востоке суда-краболовы, заявил ранее глава Минвостокразвития Александр Козлов.

Fishnews