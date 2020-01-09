09 января 2020 года

Утром – флот, вечером – деньги

Правительство утвердило правила предоставления субсидий для строительства мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота. Получить компенсацию 30% затрат на постройку рыбаки смогут только после сдачи судна.

На субсидии, частично компенсирующие стоимость нового судна, рыбаки могут рассчитывать, если заказ на строительство был размещен на отечественной верфи, полностью оплачен и судно в течение пяти лет будет работать на промысле под российским флагом.

Средства выделены по линии Минпромторга в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, в федеральном бюджете на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. на эти цели предусмотрено 1,38 млрд рублей.

В соответствии с постановлением от 27 декабря 2019 г. № 1917 субсидия распространяется на суда рыбопромыслового флота, закладка киля которых состоялась не ранее 1 января 2019 г. При этом заказчик судна имеет право на возмещение части затрат, только если при проектировании и строительстве другие меры господдержки не применялись. В правилах особо оговорено, что субсидии не распространяются на суда, построенные под инвестквоты

Размер субсидии составит 30% стоимости судна в соответствии с судостроительным контрактом (без учета НДС), если она не превышает предельный размер, установленный правилами. Предельная стоимость строительства зависит от длины судна: от 15 до 20 метров - 180 млн рублей, от 20 до 30 метров - 320 млн рублей и от 30 до 40 метров - 460 млн рублей. Для верфей Дальнего Востока и Крыма эти цифры повышены до 230 млн рублей, 420 млн рублей и 600 млн рублей соответственно.

Ранее при разработке проекта постановления рассматривалась возможность выделения субсидий на строительство флота для аквакультуры и транспортных рефрижераторов. Однако в финальный вариант документа эти типы судов не вошли.

Fishnews