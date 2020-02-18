18 февраля 2020 года

ФАС заявила, что не предлагает отбирать квоты

После того, как стало известно об аукционной инициативе, Федеральная антимонопольная служба заявила, что действующие договоры в рыбной отрасли не должны быть прекращены, но дальше надо перейти на распределение через электронные торги с инвестиционными условиями.

После того как стало известно о проекте нацплана развития конкуренции, ФАС подтвердила, что действительно выступила с предложениями в рыбной отрасли, и объяснила такие инициативы необходимостью развивать рынок и привлекать инвесторов.

Вечером появилось новое разъяснение антимонопольной службы «в связи с запросами СМИ». В ведомстве заявили, что действительно предлагают перейти от исторического принципа к конкурентному способу путем проведения электронных аукционов. «Это приведет к конкурентному отбору компаний, притоку инвестиций в производственные мощности в регионах, развитию территорий и, следовательно, повышению качества жизни проживающих там людей», - такие перспективы обещает ФАС.

«При этом ФАС России не предлагает отбирать действующие квоты или их перераспределять. Мы считаем, что действующие договоры не должны быть прекращены, но при этом важно внести изменения в законодательство и установить, что дальнейшее (после окончания действующих договоров) распределение квот будет осуществляться на электронных торгах с инвестиционными условиями. Важно обозначить это заранее, чтобы правила работы в отрасли были заблаговременно всем известны. При этом любая отрасль экономики без присутствия в ней конкуренции начинает стагнировать, и поэтому важно, чтобы рыбная отрасль развивалась в конкурентной и прозрачной среде», - приводятся в сообщении слова замруководителя ФАС Михаила Евраева.

Ведомство уточнило, что направило эти предложения в Росрыболовство и Минсельхоз РФ.



Напомним, что договоры на доли квот были перезаключены с предприятиями в 2018 г. на 15 лет.

Fishnews