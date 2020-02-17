17 февраля 2020 года

Аукционы снова на горизонте

Опасения предприятий по поводу того, что распределение квот через аукционы распространят на другие виды водных биоресурсов, подтверждаются. Переход на «аукционные рельсы» предусмотрен в проекте Национального плана развития конкуренции, утверждаемого президентом.

Федеральная антимонопольная служба продолжает выступать за отход от исторического принципа распределения квот. Как стало известно Fishnews, ведомство подготовило проект указа президента «Об утверждении Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 гг.».

Предусматривается разработка комплекса мер по обеспечению «недискриминационного доступа к природным ресурсам». В частности, реформирование действующего порядка предоставления прав на вылов.

Авторы документа считают, что нужно перейти от исторического принципа к распределению прав на добычу на электронных аукционах.

Примечательно, что тут же сделан акцент на преимущественном праве доступа к природным ресурсам малому и среднему бизнесу.

ФАС уже много лет заявляет, что исторический принцип неэффективен. В нем ведомство видит ни много ни мало препятствие для развития отрасли. В прошлом году федеральная служба предложила распределять не менее 50% объема квот на электронном аукционе, а также отправить на торги увеличенный объем общего допустимого улова.

Минсельхоз и Росрыболовство, в свою очередь, заверяли, что не поддерживают распространение аукционов на другие виды водных биоресурсов, кроме крабов.

Госдума, одобряя в прошлом году резонансный закон о крабовых аукционах, одновременно приняла постановление, призванное успокоить пользователей водных биоресурсов. Депутаты рекомендовали правительству обеспечить принятие решения, предусматривающего сохранение действующего механизма предоставления права на добычу других видов ВБР (кроме краба), пока в силе договоры, заключенные в 2018 г. Причем сделать это нужно было еще в 2019 г. Однако до сих пор о таком решении ничего не известно – об этом парламентарии заявили на февральском заседании рабочей группы, созданной для мониторинга реализации закона о крабовых аукционах.

Fishnews