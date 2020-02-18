18 февраля 2020 года

ФАС объясняет аукционы развитием рынка

Федеральная антимонопольная служба прокомментировала инициативу с распространением аукционного принципа распределения квот. При этом в ведомстве сослались на положительную практику крабовых торгов.

Напомним, что ФАС продолжает выступать за изменение действующего порядка предоставления права на вылов. Предложение о переходе от исторического принципа к электронным аукционам вошло в проект указа президента о Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 гг.

Проект нацплана разрабатывается и сейчас находится на согласовании с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, сообщили Fishnews в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Указанные предложения действительно отражены в документе. Они направлены на развитие рынка и привлечение в отрасль инвесторов», – прокомментировал заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

По словам представителя ведомства, «перевод части квот на аукцион по крабам уже показал положительный эффект».

Закон о крабовых торгах вышел в мае 2019 г., первый аукцион состоялся в октябре. При принятии закона, изменяющего принципы распределения квот, Госдума также поддержала постановление с рекомендациями правительству обеспечить сохранение действующей системы предоставления права на вылов по другим видам водных биоресурсов. Однако о реализации этих рекомендаций до сих пор не известно.

Fishnews