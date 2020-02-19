19 февраля 2020 года

Юрий Трутнев поручил разобраться с «подводным флотом»

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу Минприроды: подготовить законопроект, призванный помочь в решении проблемы затонувших судов.

В рамках поездки в Сахалинскую область вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по проблеме подъема и утилизации затонувших судов, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос много раз выносился на обсуждение, по его решению давались поручения, но почти ничего не делается, отметил зампред правительства – полномочный представитель президента.

«Там продолжаются дискуссии на тему, кому принадлежит утонувшее судно, можно ли его трогать и т.д. Это все совершенно бессмысленная дискуссия», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Он поручил Министерству природных ресурсов и экологии в течение месяца подготовить законопроект, направленный на решение проблемы. Будет предусмотрена обязанность собственника в течение трех месяцев поднять затонувшее судно. В противном случае он лишится права собственности на это имущество, подъем будет осуществляться за счет других финансовых механизмов.

«Но ущерб – то есть сколько стоил подъем – будет предъявляться собственнику», - обратил внимание вице-премьер – полпред.

Необходимо подумать над механизмом, но хотелось бы, чтобы в этой работе участвовал бизнес – при поддержке государства, добавил зампред правительства – полномочный представитель президента.

«Соответствующие средства Министерство природных ресурсов тоже должно запросить уже в рамках предстоящего 2021 бюджетного года. А за это время надо подготовить закон и начинать уже работать», - заявил Юрий Трутнев.

Количество затонувшего флота на Дальнем Востоке оценивается более чем в 500 единиц, рассказал журналистам вице-премьер – полпред. Нередко такой «подводный флот» уродует акваторию портов и создает угрозу для безопасности мореплавания. Эти суда нужно убрать, подчеркнул Юрий Трутнев.

Fishnews