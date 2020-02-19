Новости
Брошенное судно на Южных Курилах

Юрий Трутнев поручил разобраться с «подводным флотом»

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу Минприроды: подготовить законопроект, призванный помочь в решении проблемы затонувших судов.

В рамках поездки в Сахалинскую область вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по проблеме подъема и утилизации затонувших судов, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос много раз выносился на обсуждение, по его решению давались поручения, но почти ничего не делается, отметил зампред правительства – полномочный представитель президента.

«Там продолжаются дискуссии на тему, кому принадлежит утонувшее судно, можно ли его трогать и т.д. Это все совершенно бессмысленная дискуссия», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Он поручил Министерству природных ресурсов и экологии в течение месяца подготовить законопроект, направленный на решение проблемы. Будет предусмотрена обязанность собственника в течение трех месяцев поднять затонувшее судно. В противном случае он лишится права собственности на это имущество, подъем будет осуществляться за счет других финансовых механизмов.

«Но ущерб – то есть сколько стоил подъем – будет предъявляться собственнику», - обратил внимание вице-премьер – полпред.

Необходимо подумать над механизмом, но хотелось бы, чтобы в этой работе участвовал бизнес – при поддержке государства, добавил зампред правительства – полномочный представитель президента.

«Соответствующие средства Министерство природных ресурсов тоже должно запросить уже в рамках предстоящего 2021 бюджетного года. А за это время надо подготовить закон и начинать уже работать», - заявил Юрий Трутнев.

Количество затонувшего флота на Дальнем Востоке оценивается более чем в 500 единиц, рассказал журналистам вице-премьер – полпред. Нередко такой «подводный флот» уродует акваторию портов и создает угрозу для безопасности мореплавания. Эти суда нужно убрать, подчеркнул Юрий Трутнев.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

Не приведет ли упаковка в суд

На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

Что происходит в отрасли

Все материалы

События

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.