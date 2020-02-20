20 февраля 2020 года

В списке ТСК появится новое оборудование

Перечень технических средств контроля для судов рыбопромыслового флота пополнит еще одно устройство АИС класса А. Сейчас в этом списке 15 аппаратов, однако фактически рыбакам доступны для установки только 5 из них.

Действующий порядок оснащения судов техническими средствами контроля (ТСК) требует, чтобы в их состав входили судовая земная станция или радиомаяк спутниковой системы связи, а также судовая аппаратура автоматической идентификационной системы (АИС), обеспечивающая передачу данных о местоположении судна.

Перечень оборудования АИС класса А, утвержденный приказом Минсельхоза от 15 ноября 2018 г. № 525, включает 15 устройств. Однако 10 из них можно использовать в качестве средств ТСК, только если это оборудование было установлено на судно до 1 января 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, список предполагается дополнить новым устройством AIS SI-70A. Соответствующий проект приказа размещен на портале на портале проектов нормативно-правовых актов для публичного обсуждения.

Fishnews