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Подготовка проекта нового КоАП требует дальнейшего широкого обсуждения, отметили на совещании в Минюсте. Фото пресс-службы министерства

Михаила Мишустина попросят изменить график подготовки нового КоАП

Участники совещания в Минюсте предложили сдвинуть сроки внесения нового Кодекса об административных правонарушениях и связанных с ним законопроектов в правительство и Госдуму.

Напомним, что проект нового КоАП в январе разместили на профильном портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия. Также были опубликованы проект нового Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях и закона «О введении в действие КоАП и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях».

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях успел вызвать дискуссии, в том числе получил неоднозначную оценку в органах власти. Разработчиком документа выступает Минюст.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, на совещании по проекту нового КоАП отмечена необходимость дальнейшего обсуждения законопроектов, в том числе с общественными и экспертными организациями.

«Особо подчеркивалось, что КоАП имеет широкое общественное звучание и влияет на жизнь каждого гражданина. Именно поэтому важно тщательно отнестись к вопросам о размерах штрафов и сроках наказаний по административным делам», - заявили в ведомстве.

Участники совещания решили обратиться к премьер-министру с просьбой сдвинуть сроки внесения законопроектов в правительство с марта на май 2020 г. и в Госдуму - с апреля на июнь. Эту позицию поддержали представители парламента, участвовавшие в совещании.

Также планируется продолжить работу по сокращению составов административных правонарушений. На сегодняшний день в проекте нового КоАП административные правонарушения сокращены до 1666 составов.

Отметим, что проект КоАП предусматривает новую главу в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Fishnews

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