31 января 2020 года

Новый КоАП представили для обсуждения

Проект Кодекса об административных правонарушениях разместили для оценки регулирующего воздействия. Документ предусматривает новую главу в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Планы обновить Кодекс об административных правонарушениях в публичном пространстве прозвучали в прошлом году. Премьер Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития с участием заинтересованных органов госвласти и экспертных организаций подготовить концепцию будущего документа. Была поставлена задача сделать КоАП «более компактным и более четким».

Концепцию нового кодекса опубликовали на сайте правительства в июне. Она учтена при подготовке проекта, говорится в пояснительной записке к варианту будущего КоАП, размещенному на портале regulation.gov.ru.

В качестве разработчика проекта кодекса указано Министерство юстиции. Соисполнители – Верховный суд, МВД, Минэкономразвития, другие заинтересованные органы власти и организации.

Сейчас, после 17 лет действия нынешнего КоАП, назрела необходимость научно осмыслить и проанализировать практику его применения, критически оценить эффективность его норм, сказано в пояснительной записке.

Отмечено, что в кодекс внесено более 4,8 тыс. изменений. При этом они зачастую не носят системного характера.

Процесс развития современной системы федерального законодательства в различных областях (в числе таковых указано и природопользование) приводит к тому, что нужно регулярно уточнять составы многих административных правонарушений.

Эти и другие факторы говорят о необходимости пересмотреть действующее законодательство об административных правонарушениях. Главным результатом такой работы власти видят «стабильность нового правового регулирования отношений в сфере административной ответственности».

Также в пояснительной записке отмечено, что проект учитывает цели реформы контрольно-надзорной деятельности – с риск-ориентированным подходом и профилактикой.

Как сообщает корреспондент Fishnews, административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования в проекте нового кодекса отнесены к главе 17.

Сюда включены, например, статьи «Пользование водными биологическими ресурсами без разрешения», «Нарушение требований нормативных правовых актов, регламентирующих рыболовство», «Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и ВБР», «Невыполнение правил ведения судовых документов и оснащения судов техническими средствами контроля», «Нарушение порядка прохождения установленных контрольных пунктов (точек)».

Планируется, что новый Кодекс об административных правонарушениях вступит в силу с 1 января 2021 г.

Также на портале размещены проект нового Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях и закона «О введении в действие КоАП и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях».

Fishnews