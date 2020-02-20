20 февраля 2020 года

Российский вылов продолжает «обгонять» уровень прошлого года

К 19 февраля российские пользователи освоили 645,8 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 11,9% выше уровня 2019 г.. Более 500 тыс. тонн из этого объема приходится на Дальний Восток.

В Дальневосточном бассейне объем вылова вырос на 16,8% к уровню прошлого года и достиг порядка 511,7 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Промысел минтая принес 392,32 тыс. тонн (+61 тыс. тонн), трески добыто 28,3 тыс. тонн (+10,8 тыс. тонн), сельди – примерно 52,2 тыс. тонн (+0,17 тыс. тонн).

В Северном бассейне рыбопромышленники наловили 63,47 тыс. тонн - на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На промысле трески добыто около 46,5 тыс. тонн, это на 4,7 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г. Объем освоения пикши составил почти 11 тыс. тонн, прибавка - 3,17 тыс. тонн.

В Западном бассейне поймали 12,13 тыс. тонн - на 4% ниже уровня 2019 г. Шпрота освоено 7,18 тыс. тонн (-1,3 тыс. тонн), балтийской сельди - 4,84 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыто около 12 тыс. тонн ВБР – на 11% больше, чем год назад. На промысле хамсы вылов вырос почти на 2 тыс. тонн к уровню 2019 г. – примерно до 11 тыс. тонн. Тюльки освоили 0,3 тыс. тонн (-0,24 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне промысел кильки принес 1,77 тыс. тонн. В прошлом году на эту дату лов еще не велся.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот наловил в общей сложности 44,8 тыс. тонн. Это на 26% ниже уровня 2019 г.

Fishnews