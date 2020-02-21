21 февраля 2020 года

Ученые создали для трепанга новые блюда

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) в прошлом году разработали новые корма для индустриального выращивания молоди трепанга. Были опробованы четыре продукта из разных водорослей.

Главный научный сотрудник ТИНРО, доктор технических наук Ирина Кадникова рассказала, что технологии комбикормов создали на основе сахарины японской, анфельции тобучинской, саргассума и стефаноцистиса. Кроме водорослей ученые использовали ферменты и минералы, а также наземные растения.

«Проведенные исследования показали, что среди натурального сырья самыми эффективными оказались корма из фукусовых водорослей – саргассума и стефаноцистиса. Хорошо зарекомендовали себя корма и из ферментированных анфельции и сахарины – масса молоди увеличилась за 20 суток в 2,5-3 раза, - сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. - Молодь трепанга выедала корм на 70%, активно перемещалась по дну и стенкам сосуда. Выживаемость в ходе проведения эксперимента была близка к 100%».

Ученые планируют провести производственную проверку новых кормов в научном центре марикультуры на острове Попова.

Fishnews