21 февраля 2020 года

Эквадор улучшает «рыбное» законодательство

Правительство Эквадора одобрило новый закон о рыболовстве и аквакультуре, документ передан на подпись президенту. Главная цель этого шага - отмена «желтой карточки» Евросоюза, грозящей закрытием рынка ЕС для рыбы и морепродуктов республики.

У президента Ленина Морено есть месяц на то, чтобы подписать закон или отправить его на доработку, отмечает Undercurrent News.

По информации издания, закон о рыболовстве и аквакультуре заменит старый - о развитии рыбной ловли и рыбного хозяйства, который был принят 45 лет назад. Обновление нормативной базы – одно из ключевых требований Европейской комиссии.

Новый закон позволит государственным органам лучше контролировать промысел, увеличит штрафы за нарушения и продемонстрирует решительность страны в соблюдении международных стандартов рыболовства.

Эквадор получил предупреждение от ЕС 30 октября прошлого года, пишет портал Seafood Source. Причина была в пробелах в законодательстве республики, которые не позволяют полностью соблюдать стандарты международного морского права в качестве государства флага, порта и рынка.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Эквадор (вместе с Мексикой и Республикой Корея) также фигурирует в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Соединенные Штаты сочли республику одной из стран, которые не полностью соблюдают требования по борьбе с браконьерством.

Fishnews