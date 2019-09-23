23 сентября 2019 года

Южной Корее опять показали «желтую карточку»

Соединенные Штаты вновь подозревают Южную Корею в потворстве ННН-промыслу. У республики есть два года на исправление ситуации, иначе ее ждут санкции со стороны США.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) направило в Конгресс Соединенных Штатов доклад о совершенствовании международного управления рыболовством. Документ содержит перечень стран, чьи суда были вовлечены в ННН-промысел, сообщает корреспондент Fishnews.

В нынешнем году в докладе NOAA в числе «штрафников» указана Южная Корея, как государство, недостаточно активно борющееся с браконьерством. Главной причиной стал факт вылова двумя южнокорейскими судами – Hong Jin 701 и Southern Ocean – 70 тонн клыкача в Антарктике в запретный период. По информации СМИ, после разбирательств в республике никто из экипажей не понес наказания, а улов разрешили продать.

Теперь у Южной Кореи есть два года на исправление ситуации, в том числе на корректировку национального законодательства. В противном случае США могут запретить заходы в свои порты рыболовных судов республики и запретить импорт рыбы и рыбной продукции из этой страны.

Южная Корея уже попадала в аналогичный доклад в 2013 г. Тогда республика приняла ряд энергичных мер по борьбе с браконьерством, благодаря чему в 2015 г. претензии были сняты.

Fishnews