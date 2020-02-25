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Сивучи на льдине. Фото Ивана Блохина (КамчатНИРО)

Юрий Трутнев поставил задачу защитить сивучей

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев распорядился принять меры для сохранения популяции сивучей. Минприроды и Росрыболовству поручено до 20 апреля подготовить дополнительные предложения по защите этих животных.

Проблему сокращения численности сивуча – эндемика северной части тихоокеанского региона – рассмотрели на совещании по вопросу развития особо охраняемых природных территорий, которое вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел в Петропавловске-Камчатском.

Участники встречи обратили внимание на необходимость охраны мест нагула морских млекопитающих. Численность сивуча, который является своего рода индикатором экологического состояния Тихого океана, за последние десятилетия катастрофически сократилась и продолжает падать, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. В Камчатском крае существует лишь два репродуктивных лежбища. Одно расположено в акватории Кроноцкого заповедника, второе – в Командорском заповеднике.

По итогам совещания Минприроды и Росрыболовству совместно с правительством Камчатского края предписано проанализировать действующие в России и сопредельных государствах режимы охраны и использования особо ценных диких животных, в том числе морских млекопитающих. Результаты анализа с предложениями по дополнительным мерам охраны животных, а также информационно-аналитические материалы будут представлены в правительство.

Кроме того, Минприроды совместно с Росрыболовством поручено до 20 апреля подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча.

Fishnews

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