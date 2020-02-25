25 февраля 2020 года

«Сахалинский лед» собрал креативных и умелых

Соревнования по зимнему лову «Сахалинский лед» в этом году собрали около 600 рыбаков-любителей. Командные состязания и рыбацкий биатлон помогли определить лучших и отметить их ценными призами.

Массовые соревнования «Сахалинский лед» прошли на острове уже в девятый раз. По традиции они развернулись на реке Найба Долинского района – сюда, несмотря на мороз, прибыла 141 команда. Почетным гостем рыболовного чемпионата стал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В отборочном этапе «Сахалинского льда» участвовали команды, в состав которых вошло по четыре человека. В борьбе за главный приз первого тура – 50 тыс. рублей – рыбаки объединились с коллегами, друзьями и родственниками. За полчаса им нужно было поймать максимальное количество наваги – судьи учитывали вес улова. Многим не хватило времени, чтобы раскрыть свой потенциал, поэтому продолжительность выполнения задания была увеличена в два раза, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Важное условие – размер рыбы не должен быть меньше 19 см. Кроме того, в арсенал соревнующихся вошло ограниченное количество орудий и вспомогательных средств – пакет, линейка, удочки, ледобур, стул, черпалка и прикормка.

Самой зрелищной частью «Сахалинского льда» стал второй тур состязаний – рыбацкий биатлон. К нему допустили участников лучших 50 команд первого этапа – мужчин и женщин. Им предстояло последовательно пройти четыре зоны и в каждой поймать навагу. Победителя на финише ждали 100 тыс. рублей. Главные призы завоевали Виктория Югай и Дмитрий Дидковский.

Победителями командных соревнований стали коллективы «Любители» и «Северная рыбка». Приз «За самую крупную рыбу» взяла Маргарита Лях. Самым молодым участником состязаний оказался четырехлетний Ярослав Лаптев, а самым колоритным – Тарас Дударев. Награду за богатый опыт унесла Антонина Горбунова.

Fishnews