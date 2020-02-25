25 февраля 2020 года

Икру с поддельной «биографией» засекли в интернете

В Вологодской области сотрудники Россельхознадзора выявили торговца икрой неустановленного происхождения. Продукция реализовывалась в интернете, в качестве изготовителя указывалось несуществующее предприятие.

Мониторинг сайтов провело управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям. В феврале оно выявило, что на популярном интернет-сервисе частное лицо из Череповца разместило информацию о продаже икры лососевой зернистой первого сорта. Изготовителем деликатеса, согласно маркировке, являлось юрлицо - ЗАО «Северо-восточная компания ЛТД» (Москва), сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

«По данным ФНС России, в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано всего одно юридическое лицо с данным наименованием, которое прекратило деятельность 15 октября 2014 года. По информации, содержащейся во ФГИС «Цербер», данный производитель в реестре хозяйствующих субъектов отсутствует. Таким образом, установлены факты, указывающие на возможную фальсификацию при производстве и обороте красной икры», - отметили в пресс-службе.

Информацию передали в региональное управление МВД России и управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

По результатам полицейской проверки факт реализации икры подтвердился, продукцию изъяли. В отношении женщины-продавца составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (предпринимательская деятельность без государственной регистрации), который направлен в мировой суд.

Fishnews