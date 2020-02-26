26 февраля 2020 года

Дольше сберегать полезные свойства иваси поможет наука

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) опробовали новую технологию в производстве пресервов из сардины-иваси. По мнению ученых, благодаря паре пищевых добавок сроки годности продукции могут увеличиться на 30-50 %.

Дальневосточная сардина (иваси) и скумбрия, которые активно «возвращаются» в российские воды в последние годы, богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Это уникальные природные вещества с целым спектром полезных свойств, подчеркивают в ТИНРО. Самые важные из них – снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактика.

С другой стороны, «беда» этих веществ – высокая лабильность (окисляемость). Задача ученых – замедлить эти процессы без снижения качества сырья и продукции.

Как рассказала научный сотрудник ТИНРО Светлана Ткаченко, в 2019 г. специалисты провели экспериментальные работы по применению новой технологии в производстве пресервов спецпосола из сардины. Использовались лактат натрия и лактат кальция. Установлено, что благодаря их включению при посоле происходит торможение окислительных процессов – свободные жирные кислоты образуются медленнее, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Кроме того, эти добавки заметно улучшают органолептические свойства продуктов, отмечают специалисты.

Работы планируется продолжить. Напомним, в 2016 г. в ТИНРО удалось увеличить сроки годности мороженых иваси и скумбрии.

Fishnews