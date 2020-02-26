26 февраля 2020 года

ЕАЭС вновь обнуляет пошлину на сурими

Совет Евразийской экономической комиссии установил нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на сурими отдельных видов рыб. Мера будет действовать до 30 апреля 2023 г.

Под нулевую ставку попадет сурими из рыбы семейств брегмацеровые (Bregmacerotidae), эуклихтовые (Euclichthyidae), тресковые (Gadidae), долгохвостовые или макрурусовые (Macrouridae), меланоновые (Melanonidae), мерлузовые (Merlucciidae), моровые (Moridae) и Muraenolepididae (паркетниковые), исключение - минтай (Theragra chalcogramma), сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Нулевая ставка в отношении этих товаров действовала со 2 мая 2018 г. по 31 декабря 2019 г. и оказала положительный социально-экономический эффект, подчеркнули в комиссии.

По информации белорусской стороны, эта мера позволила увеличить загрузку рыбоперерабатывающих предприятий республики, выпускающих готовую продукцию, на 4%–11%. Кроме того, экспорт в другие страны Союза поддерживался на уровне 60-80%, приводят данные в ЕЭК.

Комиссия отмечает, что сурими в Россию поставляют исключительно из третьих стран, доля импортного товара в объеме потребления составляет 100%.

Решение Совета ЕЭК вступит в силу с 27 марта - по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.

Fishnews