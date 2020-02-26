26 февраля 2020 года

Совет Федерации поддержал изменения по контролю в рыбной отрасли

Совет Федерации одобрил закон, отменяющий плановые проверки при обеспечении безопасности рыбацкого флота в промысловых районах. Власти заявили, что нужно сосредоточиться на более эффективных механизмах контроля.

Законопроект О внесении изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» правительство передало на рассмотрение Госдумы в июне. Документ был разработан Минсельхозом, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается отмена малоэффективных плановых проверок при осуществлении государственного надзора в части обеспечения безопасности плавания рыбопромысловых судов в районах промысла, отметил, представляя документ, сенатор Александр Пронюшкин.

В качестве альтернативы для обеспечения безопасности мореплавания планируется использовать внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований).

Fishnews