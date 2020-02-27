27 февраля 2020 года

Отраслевая наука расширит географию сотрудничества с РАН

Рыбохозяйственные институты продолжат сотрудничество с Российской академией наук в 2020 г. Запланированы совместные исследования в Тихом океане и антарктических водах, морях Сибирской Арктики и юга России, а также в бассейне Волги и на Байкале.

Федеральное агентство по рыболовству и Российская академия наук (РАН) утвердили программу совместных исследований на 2020 г. Документ подписали замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент РАН Александр Сергеев.

«Мы получаем гораздо большее количество данных, возможность более расширенного мониторинга всех показателей. И это позволяет не только определять объемы запасов, но и в целом строить более широкие долгосрочные прогнозы на развитие экосистемы», – прокомментировал результаты совместной работы отраслевой и фундаментальной науки Илья Шестаков.

По словам президента РАН, дальнейшее взаимодействие предусматривает расширение географии сотрудничества ученых. «Помимо морских ресурсов у нас еще есть внутренние ресурсы, связанные с Волгой и Байкалом. Здесь тоже очень важно объединить наши усилия, чтобы одновременно и правильно заниматься сохранением природы и развивать российскую экономику», – сказал Александр Сергеев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, программа на текущий год включает совместные исследования экосистемы и биоресурсов Южного океана, морей Сибирской Арктики и российской части Черного и Азовского морей, подводных поднятий северной части Тихого океана. В фокус внимания ученых также попали глобальные изменения климата и динамика важнейших промысловых запасов, экология и рыбное хозяйство реки Волги и озера Байкал, морские млекопитающие.

Fishnews