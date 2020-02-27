27 февраля 2020 года

На месте гибели донской рыбы не нашли химии

В Ростовской области исследовали пробы, взятые с места массовой гибели рыбы на реке Дон. Результаты подтверждают первоначальную версию - о выброшенном улове.

Информация о погибшей рыбе в черте Ростова-на-Дону поступила в региональное минприроды 18 февраля. На место выехали в том числе сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО (АзНИИРХ), которые взяли образцы воды, донных отложений и мертвой рыбы. Результаты исследований ученые представили в министерство.

«В результате ихтиопатологического обследования признаков паразитарных заболеваний и внешних проявлений бактериальных заболеваний не отмечено. Физиологическое состояние рыб благополучное», - сообщили Fishnews в управлении информационной политики областного правительства.

Гидрохимические показатели (содержание кислорода, кислотность и другие) не превышали предельно допустимой концентрации и не могли стать причиной гибели пеленгаса. Также, согласно проведенным исследованиям, не виновны в смерти рыбы токсиканты (тяжелые металлы, мышьяк, нефтепродукты) и пестициды. Превышение показателя органического загрязнения в месте инцидента отражает естественный процесс разложения рыбы.

«Таким образом, подтверждается первоначальная версия о том, что погибшая рыба является уловом (возможно, незаконным), выброшенным по неустановленным причинам с борта неустановленного плавсредства», - отметили в управлении информационной политики.

Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства ведет административное расследование по факту гибели рыб и расчет нанесенного водным биоресурсам ущерба. Если будут выявлены признаки состава преступления, материалы передадут в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Fishnews