27 февраля 2020 года

Ученые отметили роль залива Шелихова в магаданской путине

В этом году в Магаданской области ожидается вылов около 8,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основной акцент предлагается сделать на ресурсы залива Шелихова.

Из рекомендованного вылова красной рыбы в Магаданской области на долю горбуши приходится около 6 тыс. тонн, кеты – около 2 тыс. тонн. Помимо тихоокеанских лососей, к освоению предлагается 508,7 тонны гольцов, сообщает корреспондент Fishnews.

Основным районом воспроизводства тихоокеанских лососей и, соответственно, их добычи специалисты называют залив Шелихова: на него приходится не менее двух третей магаданских лососей.

«В соответствии с этим, в путину 2020 года, как и в предыдущие годы, мы рекомендуем увеличить промысловую нагрузку на ресурсы лососей залива Шелихова», - заявили на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета представители МагаданНИРО.

Напомним, что на ДВНПС рассмотрели предварительные стратегии по организации путины для разных регионов. Отмечено, что для Магаданской области стратегия практически не изменилась по сравнению с прошлым годом: принципы хорошо себя зарекомендовали и могут быть использованы снова.

Fishnews