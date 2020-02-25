25 февраля 2020 года

Дальний Восток наметил планы по лососю

Предварительные стратегии добычи тихоокеанских лососей по регионам рассмотрел Дальневосточный научно-промысловый совет. Пока ученые ориентируют рыбаков на вылов около 384 тыс. тонн.

На этот раз заседание ДВНПС проходило в Южно-Сахалинске: представители Сахалинской области осенью выступили с предложением собраться до традиционной весенней встречи и обсудить вопросы лососевой путины.

Для организации промысла ученые провели стандартный комплекс исследований, рассказал заместитель руководителя ТИНРО Игорь Мельников. Это съемки в Беринговом и Охотском морях. Камчатские специалисты выполнили генетическую дифференциацию, помогающую понять, куда проследует охотоморская рыба. Внести больше ясности в ситуацию с прогнозами позволит съемка, которая будет выполняться в июне в прикурильских водах. Эти же работы помогут оценить экосистемные потери во время зимовки горбуши в океане.

Пока, согласно данным Отраслевого совета по промысловому прогнозированию, возможный вылов горбуши составляет 222,8 тыс. тонн, кеты – 113,2 тыс. тонн, нерки – 39 тыс. тонн, кижуча – 8,4 тыс. тонн, чавычи – 495 тонн, симы – 34 тонны.

Нерка реки Камчатка – объект особого внимания

В Камчатском крае планируется добыть около 240 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. На долю горбуши из этого объема приходится более 160 тыс. тонн, кеты – 34 тыс. тонн, нерки – 36 тыс. тонн. Руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская представила в том числе информацию о проходных днях. При их установлении предполагается опираться на практику последних лет. На морских рыболовных участках (РЛУ) на восточном побережье периоды пропуска рекомендуется ввести только в Авачинской губе и Авачинском заливе – районах с максимальным антропогенными влиянием. На морских РЛУ западного побережья организовать «выходные» для рыбы планируется до и после времени массового хода горбуши: в Западно-Камчатской подзоне – два дня в неделю, в Камчатско-Курильской – три дня в неделю.

Проходные дни на большинстве рек рекомендуются в режиме три дня в неделю, во время массового хода горбуши количество пропускных периодов планируется на день сокращать. В бассейне реки Озерная (западная) рекомендован режим два дня промысла через два дня пропуска.

Руководитель КамчатНИРО отдельно остановилась на мерах регулирования добычи в бассейне реки Камчатка и Камчатском заливе: в прошлом году серьезные вопросы поставил пропуск на нерестилища ранней формы нерки.

«Мы рекомендуем в 2020 году на реке Камчатка на речных рыбопромысловых участках промысел начать с 1 июня, в обязательном порядке контролировать нерестовый подход», - сообщила Нина Шпигальская.

На морских РЛУ специалисты считают необходимым открыть промысел только после того, как будут достигнуты определенные показатели пропуска производителей – от 120 тыс. до 150 тыс. экземпляров или 30-60 тыс. экземпляров ранней формы нерки озера Азабачье.

Также предложена система периодов приостановки промысла на морских участках в Камчатском заливе и речных участках в бассейне реки Камчатка: с 00:00 часов 20 июня по 00:00 часов 26 июня и с 00:00 22 июля до того, как пропуск кеты и поздней формы нерки достигнет 70-100 тыс. экземпляров каждого вида. Пропускные дни в бассейне реки Камчатка рекомендованы в режиме два дня промысла через два дня пропуска.

Длину центрального крыла ставного невода в Камчатском заливе предложено ограничить – в прошлом году рыбопромышленные предприятия пошли на такую меру добровольно, отметила руководитель КамчатНИРО. Для снижения нагрузки на чавычу специалисты рекомендуют до 21 июля ограничить шаг ячеи 70 мм на речных РЛУ в бассейне реки Камчатка.

Сахалин разбирается с проходными днями

Ожидаемый вылов по Сахалинской области – около 92 тыс. тонн, в том числе горбуши – 46 тыс. тонн, кеты – 44 тыс. тонн. Сахалинский филиал ВНИРО на заседании научно-промыслового совета представил рекомендации по срокам начала и завершения лова. Первым к промышленной добыче должен приступить юго-западный Сахалин: здесь с 1 июня планируется открыть промысел горбуши.

Основной промышленный лов горбуши ожидается в июле – первой половине августа. К вылову кеты рекомендуется приступить с конца августа – начала сентября. Основной период ее лова придется на сентябрь.

Отдельно на ДВНПС обсудили вопрос с проходными днями в Сахалинской области. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил проанализировать предложения в этой сфере, будет изучаться эффективность мер по пропуску лососей на нерестилища.

Чтобы снизить промысловую нагрузку на горбушу, рекомендуется ограничить длину центрального крыла ставных неводов в Восточно-Сахалинской подзоне 1,5 км. «Это общая позиция отраслевой науки и рыбаков, предложение которых мы получили из агентства по рыболовству Сахалинской области. Данное ограничение предлагается ввести приказом Минсельхоза», - отметила руководитель СахНИРО Валентина Жарикова.

Промысел кеты будет построен на принципах, отработанных в ходе предыдущей путины. В частности, в районах искусственного воспроизводства рекомендуется организовать путину на 7 км влево и вправо от устьев базовых рек лососевых рыбоводных заводов.

Споры по Амуру

Прогноз по Хабаровскому краю – 37,4 тыс. тонн. Предполагается, что рыбаки возьмут около 8 тыс. тонн горбуши, 27 тыс. тонн кеты, остальная часть объема – это нерка, кижуч и гольцы. О предлагаемой организации промысла рассказал руководитель ХабаровскНИРО Николай Колпаков.

Принципы организации путины традиционно различаются по промысловым районам. На материковом побережье Охотского моря рекомендовано определить объемы добычи тихоокеанских лососей и гольцов в водных объектах и их частях – по группам РЛУ. Исключение – Охотский район: там предлагается определить объемы вылова нерки и гольцов по пользователям водных биоресурсов. Также предусматривается запрет промышленного рыболовства в Охотском районе в местах формирования преднерестовых скоплений.

Предлагаемые проходные дни на реках Охотского района (за исключением рек Кухтуй и Охота) – один день в неделю, на реке Охота – два дня в неделю, на Кухтуе – день через день.

В бассейне Амура и Амурском лимане предлагается определять объемы по пользователям, при этом на Амуре ограничить места добычи и места постановки орудий лова для промышленного, любительского и традиционного рыболовства горбуши линией от устья реки Амгунь для села Тыр.

Распределение по осенней кете рекомендовано следующее: Николаевский район – 58,5%, Ульчский – 36,5%, Комсомольский и другие районы Хабаровского края – 5%.

Проходные периоды при добычи горбуши в Амурском лимане - один день в неделю, на Амуре – два дня в неделю. При вылове осенней кеты на Амурском лимане один день в неделю, в реке Амур в пределах Николаевского района – два дня в неделю, в пределах Ульчского района – три дня в неделю, в пределах Комсомольского и других районов – день через день.

По подзоне Приморье определять объемы вылова лососей и гольцов предлагается по водным объектам и их частям – по группам рыболовных участков. Сроки промысла стандартные: с 1 июня по 10 октября, без проходных периодов.

Организация путины в Хабаровском крае, как всегда, не обходится без споров. Руководитель регионального управления рыбного хозяйства Роман Фофанов заявил, что по предложенной стратегии много вопросов. Например, краевые власти спрашивают, на чем основано распределение объемов вылова по муниципальным образованиям по охотоморскому побережью.

Более детального обоснования, по словам Романа Фофанова, требует решение об открытии промысла горбуши по Амуру и лиману. «Вместе с горбушей на нерест идет летняя кета, запас которой на сегодняшний день сильно подорван», - сказал начальник управления.

Со своей точкой зрения выступила и Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края. В объединении считают недостаточным количество проходных дней, предложенное в стратегии. В АРУК по-прежнему озвучивают вопросы к стационарным орудиям лова, а также предлагают пересмотреть процентное соотношение при распределении объемов в бассейне Амура в пользу верхних районов.

«Проект базовых принципов наши предприятия устраивает», - заявил в свою очередь президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Попытаться найти компромисс планируется в рамках поездки в Хабаровский край руководства Росрыболовства: в регионе будет работать замглавы ведомства Петр Савчук.

Илья Шестаков подчеркнул, что нужно внимательно подойти ко всем вопросам «амурской повестки», причем именно из позиций сохранения ресурса. «Если мы будем исходить из каких-то конъюнктурных, сиюминутных позиций, значит, ничего для будущих поколений не оставим. А мы все-таки должны думать как минимум на среднесрочную перспективу», - отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства.

Также участники заседания обсудили планы на путину в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Приморье.

Обсуждавшиеся стратегии – это пока проекты, они еще должны получить одобрение на весеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Fishnews