Новости
Директор Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили Алисия Гальярдо ЛАГНО и руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ провели переговоры в Москве. Фото пресс-службы российского ведомства.

Россия ждет от Чили усиления контроля за экспортной рыбой

Вопросы безопасности поставок чилийских рыбы и морепродуктов на рынок РФ обсудили в Москве руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и директор Национальной службы по рыболовству и аквакультуре республики Алисия Гальярдо Лагно.

Российское ветеринарное ведомство напомнило, что в отношении ряда компаний Чили действуют временные ограничения. Их ввели по результатам мониторингового лабораторного контроля – были выявлены остатки лекарственных средств.

Сергей Данкверт отметил, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией и заинтересована в поиске оптимального решения. Россельхознадзор ожидает от чилийской стороны усиления контроля, исчерпывающей информации о проведенных расследованиях всех случаев выявления небезопасной продукции и принятых по результатам корректирующих мер, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Также Россельхознадзор пригласил чилийскую делегацию посетить Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов - для детального ознакомления с лабораторными испытаниями рыбы и оборудованием.

Чилийская сторона заверила, что готова выработать специальные меры контроля за рыбной продукцией, отправляемой в Россию.

Алисия Лагно обратила внимание, что страны связывают продуктивные торговые отношения: 9% всей экспортируемой Чили продукции аквакультуры поставляется на российский рынок, республика крайне заинтересована в сохранении такого партнерства.

Было отмечено, что инфекционная анемия, лишившая 10 лет назад Чили 70% поголовья лососевых, находится под особым усиленным контролем службы, антибиотики выдаются по электронным рецептам ветеринаров.

Чилийская сторона подтвердила, что получила предварительный отчет о результатах проведенной Россельхознадзором в ноябре инспекции рыбоперерабатывающих предприятий. Представители профильного ведомства республики готовятся выслать российской стороне свои комментарии.

В ближайшее время предполагается на уровне технических специалистов обсудить функциональные возможности внутренней чилийской системы электронной сертификации рыбы. Также стороны собираются рассмотреть взаимный доступ к информационным системам двух стран, фиксирующим результаты лабораторных исследований продукции.

Fishnews

  • Директор Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили Алисия Гальярдо ЛАГНО и руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ провели переговоры в Москве. Фото пресс-службы российского ведомства.
  • Представители Россельхознадзора на переговорах с чилийскими коллегами. Фото пресс-службы российского ведомства
  • Директор Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили Алисия Гальярдо ЛАГНО. Фото пресс-службы Россельхознадзора
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультурамосквароссельхознадзор
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

    Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

    Владимир КАШИН

    Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

    Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

    Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

    Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

    Василий СОКОЛОВ

    Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

    Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

    Директор агентства по рыболовству Приморского края

    Сергей НАСТАВШЕВ

    Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

    Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

    Дмитрий АНТОНЕНКО

    «Океаническая» уже собрала важные сведения

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

    Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

    Тоби МИДДЛТОН

    Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

    Все интервью

    Личное мнение

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Верфи переоценили свои силы

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Особый взгляд на лососевую путину

    Все материалы

    Крупным планом

    Амур в ожидании непростых решений

    Амур в ожидании непростых решений

    Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

    Приморье озаботилось судоремонтом

    Выгрузка упакованной рыбопродукции из судового трюма

    Не приведет ли упаковка в суд

    На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

    Сельдь олюторская – значит превосходная

    Все материалы

    События

    Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

    ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

    Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.