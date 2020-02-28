28 февраля 2020 года

Россия ждет от Чили усиления контроля за экспортной рыбой

Вопросы безопасности поставок чилийских рыбы и морепродуктов на рынок РФ обсудили в Москве руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и директор Национальной службы по рыболовству и аквакультуре республики Алисия Гальярдо Лагно.

Российское ветеринарное ведомство напомнило, что в отношении ряда компаний Чили действуют временные ограничения. Их ввели по результатам мониторингового лабораторного контроля – были выявлены остатки лекарственных средств.

Сергей Данкверт отметил, что Россия обеспокоена сложившейся ситуацией и заинтересована в поиске оптимального решения. Россельхознадзор ожидает от чилийской стороны усиления контроля, исчерпывающей информации о проведенных расследованиях всех случаев выявления небезопасной продукции и принятых по результатам корректирующих мер, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Также Россельхознадзор пригласил чилийскую делегацию посетить Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов - для детального ознакомления с лабораторными испытаниями рыбы и оборудованием.

Чилийская сторона заверила, что готова выработать специальные меры контроля за рыбной продукцией, отправляемой в Россию.

Алисия Лагно обратила внимание, что страны связывают продуктивные торговые отношения: 9% всей экспортируемой Чили продукции аквакультуры поставляется на российский рынок, республика крайне заинтересована в сохранении такого партнерства.

Было отмечено, что инфекционная анемия, лишившая 10 лет назад Чили 70% поголовья лососевых, находится под особым усиленным контролем службы, антибиотики выдаются по электронным рецептам ветеринаров.

Чилийская сторона подтвердила, что получила предварительный отчет о результатах проведенной Россельхознадзором в ноябре инспекции рыбоперерабатывающих предприятий. Представители профильного ведомства республики готовятся выслать российской стороне свои комментарии.

В ближайшее время предполагается на уровне технических специалистов обсудить функциональные возможности внутренней чилийской системы электронной сертификации рыбы. Также стороны собираются рассмотреть взаимный доступ к информационным системам двух стран, фиксирующим результаты лабораторных исследований продукции.

Fishnews