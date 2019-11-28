Рыбозаводы Чили проверили российские инспекторы
Россельхознадзор завершил инспектирование чилийских предприятий по производству рыбной продукции. По результатам проверки компетентным органам республики направят предварительные отчеты.
Визит был согласован на видеопереговорах в октябре. Ранее встречу в Москве провели руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель министра иностранных дел по международным экономическим отношениям Родриго Яньес. Тогда было отмечено, что ряд чилийских предприятий - производителей лосося находится под временными ограничениями ветеринарного ведомства РФ.
В рамках инспекции российские специалисты ознакомились с работой компетентных органов Чили, отвечающих за экспорт продукции на территорию ЕАЭС, провели проверку 13 рыбоперерабатывающих заводов, в том числе предприятий по хранению рыбной продукции, а также побывали на фермах - поставщиках сырья, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Кроме того, гости посетили лаборатории, ответственные за проведение исследований экспортируемой продукции.
Напомним, чилийские производители лосося намерены увеличить поставки своей рыбы в Россию и другие страны ЕАЭС. По данным Undercurrent News, в 2018 г. республика экспортировала на рынки союза товаров на общую сумму 937 млн долларов (+32,1% к уровню предыдущего года). При этом большая часть прибавки пришлась на лосось и его филе, отмечает британский портал.
Fishnews