28 ноября 2019 года

Рыбозаводы Чили проверили российские инспекторы

Россельхознадзор завершил инспектирование чилийских предприятий по производству рыбной продукции. По результатам проверки компетентным органам республики направят предварительные отчеты.

Визит был согласован на видеопереговорах в октябре. Ранее встречу в Москве провели руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель министра иностранных дел по международным экономическим отношениям Родриго Яньес. Тогда было отмечено, что ряд чилийских предприятий - производителей лосося находится под временными ограничениями ветеринарного ведомства РФ.

В рамках инспекции российские специалисты ознакомились с работой компетентных органов Чили, отвечающих за экспорт продукции на территорию ЕАЭС, провели проверку 13 рыбоперерабатывающих заводов, в том числе предприятий по хранению рыбной продукции, а также побывали на фермах - поставщиках сырья, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Кроме того, гости посетили лаборатории, ответственные за проведение исследований экспортируемой продукции.

Напомним, чилийские производители лосося намерены увеличить поставки своей рыбы в Россию и другие страны ЕАЭС. По данным Undercurrent News, в 2018 г. республика экспортировала на рынки союза товаров на общую сумму 937 млн долларов (+32,1% к уровню предыдущего года). При этом большая часть прибавки пришлась на лосось и его филе, отмечает британский портал.

Fishnews