28 февраля 2020 года

Горбуша внесет свой вклад в промысловые результаты Приморья

Четные годы для Приморского края традиционно считают горбушовыми. На предстоящую путину специалисты рекомендовали к вылову более 1,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 982 тонны горбуши.

Для Приморского края, как и для других регионов Дальнего Востока, озвучены первые прогнозы на лососевую путину. В этом году в Приморье ожидается вылов более 1,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews.

Для региона это достаточно хорошая величина, прокомментировал на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС) замруководителя ТИНРО Игорь Мельников.

Из общего объема на долю горбуши приходится 982 тонны, кеты – 441 тонна. Возможный вылов симы – 8 тонн.

Для организации путины используется разделение подзоны Приморье (в границах Приморского края) на три подрайона. Это Северное Приморье – Тернейский район, Центральное Приморье – Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский и Лазовский районы, Южное Приморье – реки залива Петра Великого.

При регулировании промысла предполагается применять проходные дни. Пока рекомендовано не вводить пропускные периоды на морских участках, расположенных на расстоянии от двух километров и более от устья рек. На морских акваториях, которые находятся ближе двух километров от устьев рек, и на речных акваториях для пропуска предложено отвести не менее двух дней подряд.

Стратегии промысла по регионам еще будут уточняться, специалистам предстоит обсудить их на весеннем заседании ДВНПС, уже ближе к путине. Окончательные решения в оперативном режиме традиционно будут принимать региональные комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Fishnews