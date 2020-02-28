28 февраля 2020 года

Тонны осетрины изъяли в столице

В Москве в оптово-розничном продовольственном центре рыбинспекторы и правоохранители изъяли около 4 тонн продукции из осетровых и более 200 кг черной икры. Предполагается, что продукция браконьерского происхождения.

Рейд провели на предприятии в поселении Сосенском. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства, изъято примерно 4 тонны осетровых в различном виде (свежемороженом, охлажденном, горячего и холодного копчения), а также около 230 кг икры.

В отношении граждан, хранивших и сбывавших эту продукцию, планируется возбудить уголовные дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ.

Fishnews