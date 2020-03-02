02 марта 2020 года

В КТМ внесли изменения по плановым проверкам рыбаков

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об исключении плановых проверок при госнадзоре, обеспечивающем безопасность рыбацких судов в районах лова. Такие механизмы контроля все равно неэффективны, отмечают власти.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 32 «О внесении изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания РФ» опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что «при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводятся».

В качестве альтернативы Росрыболовство будет использовать внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований), а также делать акцент на профилактике.

Проект поправок в КТМ в июне внесло в Госдуму правительство РФ, разработчиком документа выступил Минсельхоз.

При этом отмечалось, что плановые проверки в море неэффективны. Разработчики также указывали на то, что суда и судовладельцы должны освидетельствоваться на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ) – и это более действенный механизм обеспечения безопасности.

Fishnews