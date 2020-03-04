04 марта 2020 года

Барселона-2021 откроет новые рынки

С 2021 г. крупнейшая в мире отраслевая выставка Seafood Expo Global переедет из Брюсселя в Барселону. Новая площадка удобна как с точки зрения размещения российского стенда, так и возможностей его участников осваивать новые рынки.

В этом году Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2020 последний раз проходит в павильонах Brussels Expo. В следующий раз крупнейшую международную выставку морепродуктов и технологий будет принимать конгрессно-выставочный центр Fira Barcelona Gran Via.

У новой площадки, по мнению отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG), сразу несколько преимуществ. Самое очевидное из них – размеры выставочного центра, который в полтора с лишним раза больше брюссельского, – 240 тыс. кв. метров. Это дает возможность в перспективе не только увеличить объединенный национальный стенд России, но и разместить его в более выигрышном месте, чем в Брюсселе.

В ноябре прошлого года делегация ESG по приглашению организаторов Seafood Expo Global ездила на презентацию выставки в Барселону.

«Благодаря регулярному участию в формате национального стенда Россия вошла в топ-15 стран, среди которых будут распределены и закреплены лучшие места на новой площадке. Мы уже подали заявку и намерены встать в самом центре, – рассказал Fishnews гендиректор ESG Иван Фетисов. – Смена локации неслучайна. Во-первых, в Барселоне находится одна из крупнейших площадок в Европе, которая может разместить столь масштабное мероприятие. Во-вторых, Испания – это страна, которая входит в первую тройку по уровню потребления рыбы и морепродуктов на душу населения в мире. Организаторы уверены, что «рыбный» дух выведет бизнес-коммуникации на новый, более качественный уровень».

С точки зрения организации Барселона выигрывает за счет более удобной и современной инфраструктуры. «Это и огромное количество гостиниц рядом с выставочным комплексом. И транспортная доступность – до центра десять минут и до аэропорта рукой подать. И более приятный в конце апреля климат», – перечислил руководитель ESG.

Еще важнее рыночные перспективы для производителей рыбы и морепродуктов. «Испания и сама по себе – устоявшийся рынок потребления рыбы, где могут быть ниши, интересные для российских компаний. Но кроме того это выход, в том числе на латиноамериканские и африканские рынки, которые, по данным ФАО, к 2030 году обеспечат самый стремительный рост потребления на душу населения в мире, – отметил Иван Фетисов. – Могу сказать, что уже сейчас ведущие игроки российского рынка проявляют большой интерес к Барселоне-2021. Уверен, от переезда выиграют все».

Информационный партнер Expo Solutions Group – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews