05 марта 2020 года

Рыбную торговлю Японии лихорадит из-за коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 ударило по торговле рыбой в Японии. Так, на токийском оптовом рынке Тоёсу падают цены на тунца и другую дорогую рыбу: сокращается спрос со стороны ресторанов и отелей из-за снижения числа туристов.

Уменьшаются и объемы продаж продукции аквакультуры – из-за коронавируса отменено множество мероприятий.

Сокращение закупок ресторанами привело к удешевлению даже самого высококачественного голубого тунца. На рынке Тоёсу (бывшем Цукидзи) оптовые цены на эту рыбу, добытую в прибрежье префектур Сидзуока и Нагасаки, в конце февраля находились на уровне 3,5 тыс. иен за килограмм. Это на 30-40% меньше, чем год назад, отмечает издание Nippon.com.

По словам одного из работников популярного суши-ресторана в токийском фешенебельном районе Гинза, в феврале число клиентов заведения сократилось на 30% к уровню прошлого года.

Упала цена не только на голубого тунца, но и на другие дорогие продукты. Например, на розового морского окуня и морского ежа. Как сообщает корреспондент Fishnews, это связывают в том числе с сокращением закупок из-за рубежа.

А 1 марта мэрия Токио в целях борьбы с распространением коронавируса и вовсе запретила туристам посещать Тоёсу. По информации The Japan Times, мера будет действовать до 15 марта.

Fishnews