05 марта 2020 года

Общественный совет обсудит результаты работы Росрыболовства

На заседании 17 марта Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрит итоги работы ведомства за 2019 г. Такие обсуждения традиционно проходят перед заседанием коллегии федерального агентства.

Очередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве планируется провести в Москве 17 марта. В повестке встречи – рассмотрение итогов деятельности Федерального агентства по рыболовству за 2019 г. и задачи на 2020 г.

Также члены совета обсудят проект Публичной декларации целей и задач ФАР на 2020 г. и итоги выполнения документа за прошлый год, сообщает корреспондент Fishnews.

Расширенное заседание коллегии Росрыболовства запланировано на 2-3 апреля. В этот раз ведомство будет подводить итоги и обсуждать планы в Светлогорске Калининградской области.

Fishnews