12 февраля 2020 года

Коллегия Росрыболовства пройдет на западном краю страны

Расширенное заседание коллегии Федерального агентства по рыболовству запланировано на 2-3 апреля. В этот раз ведомство будет подводить итоги и обсуждать планы в Светлогорске Калининградской области.

Планируется рассмотреть результаты деятельности Росрыболовства за 2019 г. и определить задачи на текущий год. В заседании примут участие сотрудники центрального аппарата ФАР, руководители теруправлений, научно-исследовательских институтов и других подведомственных организаций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, заседание коллегии будет проходить в открытом режиме. Традиционно на него приглашаются представители аппарата правительства, Госдумы и Совета Федерации, Минсельхоза и других федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций, общественных организаций, СМИ.

Чем запомнилась коллегия-2019

В прошлом году расширенное заседание коллегии ФАР прошло 23 апреля в Астрахани. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков помимо подведения итогов 2018 г. и определения целей на 2019 г. (в части экспорта, научного флота, оснащения рыбоохраны) заявил о примерных сроках первых крабовых аукционов. Также глава ведомства поставил задачу по оперативной подготовке новых правил промысла для Дальнего Востока.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев анонсировал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. Обсуждалась также возможность создания центров повышения квалификации специалистов на базе отраслевых вузов.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев оценил диалог отраслевого сообщества с регулятором по ряду проблемных вопросов – о закреплении квот, важности исторического принципа, изменениях в Налоговый кодекс.

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин рассказал о планах по исследованиям на пресноводных объектах. Погранслужба напомнила о проблемах северокорейского браконьерства.

Fishnews