06 марта 2020 года

Пункт пропуска «Краскино» обновят в 2021 году

Уже к 2023 г. пропускная способность пункта пропуска «Краскино» в Приморье – важного пограничного перехода для поставщиков морепродуктов – должна увеличиться до 750 машин в сутки, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В декабре Минвостокразвития оперативно включилось в решение проблемы по пропуску машин с морепродуктами на пограничном переходе «Краскино» в Приморском крае. Поручение разобраться с вопросом, от которого зависит успешная работа предприятий, дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Сейчас пропускная способность «Краскино» составляет 88 транспортных средств в сутки, и из-за этого часто скапливаются очереди. Вот и 24 декабря прошлого года на границе находились 183 фуры с крабом и рыбой. И это не считая того, что пассажирские автобусы тоже должны как-то проходить через границу, – описал ситуацию в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» глава Минвосткразвития Александр Козлов. – Тогда мы вместе с властями региона и федеральными контрольными органами предложили увеличить часы работы пункта пропуска на два часа в сутки до конца года. С очередью справились. Но на «ручном режиме» далеко не уедешь. Нужны системные решения».

Александр Козлов сообщил, что вместе с Минтрансом определен перечень наиболее важных пунктов пропуска, согласован детальный план-график их строительства. Речь идет в том числе об автомобильном пункте пропуска «Кани-Курган» в Благовещенске, железнодорожном пункте «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области, автомобильных «Пограничном» и «Краскино», а также железнодорожном «Пограничном» в Приморском крае, автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае.

«Сегодня уже строятся пункты пропуска «Кани-Курган» и «Нижнеленинское», ввод в эксплуатацию синхронизирован с запуском мостов, по автомобильным «Пограничный» и «Краскино» - корректировка проектно-сметной документации, по железнодорожному пункту пропуска «Пограничный» – разработка ПСД. Всего же за счет федерального бюджета до 2024 года предусмотрено 29 мероприятий по строительству и обустройству в 23 дальневосточных пунктах пропуска через государственную границу. Безусловно, мы держим на контроле все эти сроки», – подчеркнул министр.

При этом он обратил внимание, что «Краскино» и «Пограничный» – пункты пропуска свободного порта Владивосток и по закону могут работать круглосуточно. «Но до недавнего времени оба пункта пропуска находились в частной собственности и перевод на круглосуточный режим работы требовал серьезных затрат. С января 2020 года, после соответствующих юридических процедур, их имущество передано Росгранстрою, и только их перевод на круглосуточный режим работы позволит увеличить пропускную способность вдвое», – сообщил Александр Козлов.

Он также рассказал о модернизации пункта пропуска «Краскино». «Строительство «Краскино» будет идти в два этапа: на первом пропускная способность увеличится с 88 до 250 транспортных средств в сутки. Стройка начнется в 2020 году, а в сентябре 2021 года планируется открытие нового пункта пропуска. Второй этап модернизации запланирован в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В результате к 2023 году пропускная способность «Краскино» должна увеличиться до 750 машин в сутки», – отметил глава Минвостокразвития.

Состояние пунктов пропуска в ДФО – особая сфера внимания президента Владимира Путина и вице-премьера – полпреда президента Юрия Трутнева.

«В ближайшие годы нам нужно на современном уровне обустроить пограничные переходы на Дальнем Востоке, сделать более удобной для граждан, бизнеса работу таможенных, контрольных, пограничных и других служб, работающих на границе», – подчеркнул на заседании ВЭФ в 2018 г. Владимир Путин.

Fishnews