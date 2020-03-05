К верфям Дальнего Востока сейчас приковано особое внимание. Им предстоит выполнить заказы компаний, которые приобрели на торгах крабовые квоты. Причем в сжатые сроки, иначе рыбаки не выполнят условия договоров с государством. Однако на пути развития отечественного судостроения стоит множество вопросов. Как государство участвует в их решении, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Глава Минвостокразвития также прокомментировал вопрос с увеличением пропускных возможностей пограничных переходов и развитием аквакультуры.

– Государство сформировало набор мер, чтобы подтолкнуть строительство рыбопромыслового флота на отечественных верфях: инвестиционные квоты, аукционные квоты на вылов краба с обязательством по постройке судов, субсидии по мало- и среднетоннажному флоту. Но для того, чтобы суда были построены, нужна готовность верфей. Как вы оцениваете их состояние на Дальнем Востоке? Какое содействие окажет государство?

– Сегодня на Дальнем Востоке работает 21 судостроительное предприятие, и будем честны, многим из них требуется модернизация. Но если нет загрузки, то какой в этом смысл?! На Дальнем Востоке добывается более двух третей рыбы в стране, и нам очень не хватает современных судов: рыболовецких, краболовных, паромов, танкеров, в том числе судов ледокольного класса. Флот старый, надо обновлять.

Вполне естественно, что суда, которые будут работать на Дальнем Востоке, будут там строиться и обслуживаться. Это как раз даст необходимую загрузку нашим верфям, а также будет способствовать их модернизации. На перспективу – сокращать время и стоимость доставки судна.

Государство в этом заинтересовано, и мы сегодня создаем для этого все условия. В первую очередь это субсидирование строительства судов рыбопромыслового флота.

В конце 2019 года вышло постановление правительства РФ, согласно которому возмещается до 30% стоимости создания мало- и среднетоннажных судов. Уже есть первые заказы. На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Амурской области строится четыре судна для Камчатки: одно для «Камчаттралфлота» и три для «Витязь-Авто». Два из них будут готовы уже в этом году. Еще три рыболовецкие компании подтвердили потребность в мало- и среднетоннажных судах – это еще 10 единиц, сейчас предприятия определяются с выбором верфи.

Как вы понимаете, это новые возможности для наших верфей, это развитие производства, рабочие места для дальневосточников, налоги в местные и региональные бюджеты.

– При обсуждении мер поддержки верфей вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил предусмотреть, чтобы субсидии для заказчиков флота учитывали специфику серийного строительства. Каким образом это будет отражено?

– И верфям, и заказчикам серийное производство очень выгодно. Поэтому важно сосредоточиться на этом моменте. Помимо мало- и среднетоннажных судов для рыбного промысла, Дальнему Востоку необходимы краболовы и строить их нужно тоже у нас – там, где они, собственно, и будут использоваться.

Сейчас, по аналогии с инвестиционными квотами на вылов рыбы, запущен механизм стимулирования развития крабового промысла. Смысл тот же: хочешь добывать краба, – строй краболовы. До 50% от общего допустимого улова выделяется на эти цели.

По итогам аукционов уже заключены договоры на строительство 15 краболовов на дальневосточных верфях. Средняя стоимость одного такого судна – 1,7 млрд рублей. 26 ноября 2019 года на Дальнем Востоке состоялась знаковое событие – на «Восточной верфи» заложен киль первого краболова. Судно построят для одного из ведущих рыбохозяйственных предприятий региона – компании «Дальневосточное побережье». Новые краболовы будут строиться также на Находкинском СРЗ и Хабаровском судостроительном заводе.

Сейчас готовится постановление правительства РФ, согласно которому выделяются субсидии из федерального бюджета на покрытие 20% затрат на строительство краболовов на Дальнем Востоке по механизму инвестиционных квот. Ведомства, ответственные за субсидию, – Минпромторг и Росрыболовство. Кроме того, мы предлагаем увеличить время строительства судов с 5 до 7 лет, как раз для того, чтобы можно было запустить серию.

– Наличие современных судов – еще не все, что нужно рыбной отрасли Дальнего Востока. Необходима рыбопереработка. В рамках инвестиционных квот на вылов рыбы планируется строительство новых рыбоперерабатывающих мощностей. Как с этим идут дела?

– Увеличение объемов рыбопереработки – одна из ключевых задач для рыбной отрасли на Дальнем Востоке. Да, у нас растут объемы добычи рыбы. Но значительная ее часть идет прямиком на экспорт, а перерабатывается она уже за рубежом, и добавленная стоимость формируется уже не у российских производителей.

Инвестиционные квоты предполагают кроме строительства рыболовных судов появление на Дальнем Востоке новых перерабатывающих мощностей. Сейчас заключено 14 договоров в этом направлении общей стоимостью 15 млрд рублей. Шесть заводов уже построено. Четыре из них в Камчатском крае – компании «Камчаттралфлот», «Витязь-Авто», «Укинский лиман» и «Заря». Один в Сахалинской области – его ввел в эксплуатацию «Курильский рыбак», в Приморском крае появилось одно из крупнейших рыбоперерабатывающих производств на Дальнем Востоке – завод компании «Новый мир». Его мощность составляет более 110 тонн готовой продукции в сутки.

В 2020 году планируется запуск еще четырех заводов: на Камчатке у рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина и компании «Октябрьский-1», в Сахалинской области – у предприятия «Невод», в Приморском крае – «Русский минтай».

– В декабре министерство оперативно включилось в решение проблемы по пропуску машин с морепродуктами на погранпереходе «Краскино» в Приморском крае. Тогда остроту вопроса удалось снять , но как быть дальше? Какие системные меры будут приняты для улучшения ситуации в пункте пропуска, столь важном для российских поставщиков?

– «Краскино» и «Пограничный» в Приморье – самые загруженные автомобильные пункты пропуска через границу в ДФО. За последние годы сформировалась их условная специализация – через «Краскино» экспортируется значительная часть рыбной продукции, моллюсков и живого краба, а через «Пограничный» – лес и пиломатериалы.

В то же время мы все видим, каково сегодня состояние этих пунктов пропуска. Сейчас пропускная способность «Краскино» составляет 88 транспортных средств в сутки, и из-за этого часто скапливаются очереди. Вот и 24 декабря прошлого года на границе находились 183 фуры с крабом и рыбой. И это не считая того, что пассажирские автобусы тоже должны как-то проходить через границу.

Тогда мы вместе с властями региона и федеральными контрольными органами предложили увеличить часы работы пункта пропуска на два часа в сутки до конца года. С очередью справились. Но на «ручном режиме» далеко не уедешь. Нужны системные решения.

В ДФО 86 пунктов пропуска, 29 из них не работают, с десяток – в неудовлетворительном состоянии, многие требуют модернизации. Сразу все сделать очень сложно.

Вместе с Минтрансом России мы определили перечень наиболее важных пунктов, согласовали детальный план-график их строительства. Среди них автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» в Благовещенске, железнодорожный пункт «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области, автомобильные «Пограничный» и «Краскино», а также железнодорожный «Пограничный» в Приморском крае, автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» в Забайкальском крае.

Сегодня уже строятся пункты пропуска «Кани-Курган» и «Нижнеленинское», ввод в эксплуатацию синхронизирован с запуском мостов, по автомобильным «Пограничный» и «Краскино» - корректировка проектно-сметной документации, по железнодорожному пункту пропуска «Пограничный» - разработка ПСД. Всего же за счет федерального бюджета до 2024 года предусмотрено 29 мероприятий по строительству и обустройству в 23 дальневосточных пунктах пропуска через государственную границу. Безусловно, мы держим на контроле все эти сроки.

Вернемся еще раз к Приморью. Здесь хочу отметить вот какую вещь: «Краскино» и «Пограничный» – пункты пропуска свободного порта Владивосток и по закону могут работать круглосуточно. Но до недавнего времени оба пункта пропуска находились в частной собственности и перевод на круглосуточный режим работы требовал серьезных затрат. С января 2020 года, после соответствующих юридических процедур, их имущество передано Росгранстрою, и только их перевод на круглосуточный режим работы позволит увеличить пропускную способность вдвое.

Далее – модернизация пункта пропуска «Краскино», речь о которой идет уже очень давно. В 2010 году были начаты работы, но потом, как часто, к сожалению, бывает, – стройка остановилась.

Строительство «Краскино» будет идти в два этапа: на первом пропускная способность увеличится с 88 до 250 транспортных средств в сутки. Стройка начнется в 2020 году, а в сентябре 2021 года планируется открытие нового пункта пропуска. Второй этап модернизации запланирован в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В результате к 2023 году пропускная способность Краскино должна увеличиться до 750 машин в сутки.

Примерно такая же ситуация с автомобильным пунктом пропуска «Пограничный». Пропускная способность нового пункта пропуска будет составлять 1300 транспортных средств в сутки (сейчас – 155). Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Заказчик обоих пунктов пропуска – ФГКУ «Росгранстрой» (подведомственное учреждение Минтранса России).

– Одним из драйверов развития рыбной отрасли власти видят аквакультуру. Министерство взаимодействует с отраслевыми объединениями по этой теме. Какой план действий определило ведомство, чтобы поддержать предприятия?

– Дальний Восток, особенно юг региона, может производить миллионы тонн продукции аквакультуры ежегодно, но до последнего времени лишь малая часть акватории была освоена. Сегодня ситуация постепенно меняется. По инициативе Минвостокразвития был создан специальный электронный сервис, а именно - геоинформационная система, где можно выбрать свободный от ограничений участок. Получить его можно только через аукцион.

Так вот, за 1,5 года работы электронного сервиса предприниматели получили 14,6 тыс. гектаров акватории – это два раза больше, чем было выделено за последние 20 лет! При этом стоимость участков на электронных аукционах выросла более чем в два раза, в бюджет поступили 292 млн рублей. Это говорит о том, что решение – верное, люди ведь годами не могли взять участки – слишком сложные бюрократические процедуры отбивали всякое желание заниматься аквакультурой. И далее площади будут увеличиваться, а на столах дальневосточников и не только будет появляться все больше свежих морепродуктов.

Более 20 резидентов свободного порта Владивосток реализуют свои проекты в сфере аквакультуры. Наши соседи — Китай и Япония — весьма заинтересованы в производстве продукции аквакультуры на Дальнем Востоке, сейчас идут активные переговоры с инвесторами.

Безусловно, отраслью необходимо заниматься. Тот же Китай сегодня производит порядка 70% мировой продукции аквакультуры. У Дальнего Востока в этой сфере очень неплохой потенциал, его обязательно нужно развивать. По поручению президента России мы разработали аналитическую программу территориального развития ДФО до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Первоначально мы ее называли Национальной программой развития Дальнего Востока. 20 января текущего года она внесена в правительство России. В ней в том числе содержится комплекс мер по развитию аквакультуры на Дальнем Востоке. Мы рассчитываем, что эта отрасль станет одним из по-настоящему прибыльных бизнесов.

Александр ИВАНОВ, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Март 2020 г.