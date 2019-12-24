24 декабря 2019 года

О проблемах с поставками живого краба рассказали Юрию Трутневу

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение разобраться с проблемой заторов на границе при поставках живых морепродуктов. Также будет рассмотрен вопрос получения заключений Росприроднадзора.

Проблемы экспорта морепродуктов в живом виде руководитель Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков и глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов подняли на подкомиссии у Юрия Трутнева. Заседание проходило 23 декабря в Москве.

Ранее отраслевые объединения заявили об острой ситуации с перевозками живого краба в автомобильном пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем.

По итогам встречи вице-премьер – полпред поручил в течение двух недель разобраться с этим вопросом, оказать содействие бизнесу и доложить о результатах, рассказали Fishnews участники заседания.

Также была поднята проблема с оформлением документов на вывоз живых морепродуктов. Заявления на выдачу лицензий Минпромторга согласовывает Росприроднадзор. Реорганизация ведомства поставила новые вопросы в этой сфере. Процедура согласования не регламентирована, предприятия серьезно обеспокоены, не ударит ли это по поставкам, сообщил Fishnews Александр Дупляков.

Вице-премьер – полномочный представитель президента также дал поручение по этой проблеме.

Fishnews