10 марта 2020 года

ЕС и Британию ждут сложные переговоры по рыболовству

На переговорах об условиях Brexit одним из главных противоречий в позициях Великобритании и Евросоюза стал вопрос доступа к водным биоресурсам Соединенного Королевства.

Об этом рассказал главный переговорщик ЕС по Brexit, еврокомиссар по внутренней торговле Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

Прошедший раунд встреч – первый в серии, сообщает корреспондент Fishnews. Ожидается, что стороны будут проводить переговоры каждые две-три недели поочередно в Брюсселе и Лондоне до конца июня. 30 июня Великобритания должна будет решить, станет ли продлять переходный период - он позволяет стране оставаться в едином экономическом пространстве и сохранять беспрепятственный доступ к рынку ЕС, пишет Taiwan News.

Одной из причин разногласий ожидаемо оказался вопрос рыболовства. По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Brexit означает полное возвращение королевству контроля над своими водами. Евросоюз же хочет сохранить нынешний доступ в эти акватории.

Мишель Барнье заявил, что Великобритания предложила обсуждать с Евросоюзом вопрос взаимных квот ежегодно – такие регулярные встречи ЕС проводит с Норвегией. Однако главный переговорщик Евросоюза, считает это непрактичным. Он обратил внимание, что с Норвегией договариваются о промысле лишь пяти видов, а у Соединенного Королевства с ЕС насчитывается 100 видов совместных рыбных запасов, пишет The Guardian.

Представитель Евросоюза также сообщил: Великобритания хочет, чтобы сделка по рыбе была отделена от общего пакета. Позиция ЕС же заключается в том, чтобы экономическое соглашение включало в себя и соглашение по рыболовству.

В Соединенном Королевстве назвали позицию Брюсселя на переговорах попыткой сохранить статус-кво. Однако Лондон решительно выступает против.

Fishnews