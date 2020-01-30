Новости
Великобритания перестанет быть частью ЕС уже 31 января. Фото с сервиса Shutterstock

Великобритания готовится защитить свои рыбные интересы

В парламент Соединенного Королевства внесли проект нового закона о рыболовстве. Предполагается, что он позволит стране самостоятельно контролировать свои воды после Brexit, а также создать устойчивую и прибыльную отрасль с заботой об экологии.

Парламент Великобритании 22 января принял закон о выходе из Евросоюза, 23 января документ подписала королева Елизавета II. 24 января свою подпись под соглашением об условиях Brexit поставили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Закон гарантирует, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС 31 января 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews. По соглашению с Евросоюзом, с этой даты Великобритания потеряет представительство и право голоса в органах власти ЕС, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 г. В течение 11 месяцев стороны должны будут договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.

В ходе подготовки Brexit неоднократно поднимались вопросы взаимного доступа рыболовных судов в воды Великобритании и ЕС, а также торговли рыбопродукцией.

Как пишет портал Seafood Source, в парламент Соединенного Королевства внесли новый проект нового закона о рыболовстве. Он позволит стране действовать как независимое прибрежное государство в собственных водах и управлять морскими биоресурсами без оглядки на Брюссель, отмечают аналитики.

По информации Seafood Source, законопроект гарантирует отказ Великобритании от Общей политики в области рыболовства ЕС в конце переходного периода в декабре 2020 г. Также документ отбирает у европейских судов автоматическое право промысла в английских водах. Другие положения учитывают влияние изменения климата на рыболовство.

Предполагается установить новые законодательные требования: облавливать все популяции в водах Великобритании на устойчивом уровне. Кроме того, планируется составить специальное руководство, чтобы решения по управлению промыслами были сделаны стратегически, с пользой для окружающей среды.

Планы по управлению рыболовством должны будут принимать во внимание смешанные промыслы страны, где некоторые способы добычи могут оказать значительное влияние на экологии. Также нужно будет учитывать, что многие популяции в водах Великобритании – мигрирующие и облавливаются совместно с другими прибрежными государствами. Для освоения таких видов документ содержит положение об обязательных переговорах с соседними странами.

Одна из целей законопроекта – сделать Великобританию передовым государством в программе «Голубой пояс» (по защите морской среды). Организации морского управления Великобритании (Marine Management Organisation, MMO) планируется обеспечить полномочия для консультаций и помощи по вопросам устойчивого рыболовства, морского планирования, лицензирования и охраны природы за рубежом.

Законопроект позволяет правительству оказывать финансовую поддержку всем, кто имеет право получать ее сейчас от Европейского фонда морских дел и рыболовства (EMFF) на обучение, развитие портовой инфраструктуры и другие цели.

По словам министра окружающей среды Терезы Вильерс, новый законопроект позволит стране вновь самостоятельно контролировать свои воды, а также создать устойчивую и прибыльную рыболовную отрасль для прибрежных сообществ, обеспечивая при этом долгосрочное здоровье британских рыбных хозяйств. Отказ от «провальной Общей политики в области рыболовства ЕС» министр назвала одним из основных преимуществ Brexit.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы растем вместе с отраслью

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

Все материалы

Крупным планом

На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

Что происходит в отрасли

Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

Marique – российское оборудование для переработки иваси

5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

АТФ: Рыбалка длиною в век

Все материалы

События

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.