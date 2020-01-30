30 января 2020 года

Великобритания готовится защитить свои рыбные интересы

В парламент Соединенного Королевства внесли проект нового закона о рыболовстве. Предполагается, что он позволит стране самостоятельно контролировать свои воды после Brexit, а также создать устойчивую и прибыльную отрасль с заботой об экологии.

Парламент Великобритании 22 января принял закон о выходе из Евросоюза, 23 января документ подписала королева Елизавета II. 24 января свою подпись под соглашением об условиях Brexit поставили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Закон гарантирует, что Соединенное Королевство выйдет из ЕС 31 января 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews. По соглашению с Евросоюзом, с этой даты Великобритания потеряет представительство и право голоса в органах власти ЕС, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 г. В течение 11 месяцев стороны должны будут договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.

В ходе подготовки Brexit неоднократно поднимались вопросы взаимного доступа рыболовных судов в воды Великобритании и ЕС, а также торговли рыбопродукцией.

Как пишет портал Seafood Source, в парламент Соединенного Королевства внесли новый проект нового закона о рыболовстве. Он позволит стране действовать как независимое прибрежное государство в собственных водах и управлять морскими биоресурсами без оглядки на Брюссель, отмечают аналитики.

По информации Seafood Source, законопроект гарантирует отказ Великобритании от Общей политики в области рыболовства ЕС в конце переходного периода в декабре 2020 г. Также документ отбирает у европейских судов автоматическое право промысла в английских водах. Другие положения учитывают влияние изменения климата на рыболовство.

Предполагается установить новые законодательные требования: облавливать все популяции в водах Великобритании на устойчивом уровне. Кроме того, планируется составить специальное руководство, чтобы решения по управлению промыслами были сделаны стратегически, с пользой для окружающей среды.

Планы по управлению рыболовством должны будут принимать во внимание смешанные промыслы страны, где некоторые способы добычи могут оказать значительное влияние на экологии. Также нужно будет учитывать, что многие популяции в водах Великобритании – мигрирующие и облавливаются совместно с другими прибрежными государствами. Для освоения таких видов документ содержит положение об обязательных переговорах с соседними странами.

Одна из целей законопроекта – сделать Великобританию передовым государством в программе «Голубой пояс» (по защите морской среды). Организации морского управления Великобритании (Marine Management Organisation, MMO) планируется обеспечить полномочия для консультаций и помощи по вопросам устойчивого рыболовства, морского планирования, лицензирования и охраны природы за рубежом.

Законопроект позволяет правительству оказывать финансовую поддержку всем, кто имеет право получать ее сейчас от Европейского фонда морских дел и рыболовства (EMFF) на обучение, развитие портовой инфраструктуры и другие цели.

По словам министра окружающей среды Терезы Вильерс, новый законопроект позволит стране вновь самостоятельно контролировать свои воды, а также создать устойчивую и прибыльную рыболовную отрасль для прибрежных сообществ, обеспечивая при этом долгосрочное здоровье британских рыбных хозяйств. Отказ от «провальной Общей политики в области рыболовства ЕС» министр назвала одним из основных преимуществ Brexit.

Fishnews