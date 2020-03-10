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Рыбная продукция на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге в 2019 г. Фото ESG

МРФ-2020 обсудит точки роста мирового рыбного рынка

«Как расти, когда рынки не растут?» На этот вопрос ответят международные эксперты на конференции, организованной ВАРПЭ в рамках программы Международного рыбопромышленного форума.

IV Международный рыбопромышленный форум пройдет в Санкт-Петербурге 21–23 сентября совместно с выставкой Seafood Expo Russia. В повестке форума – вновь самые острые вопросы глобального рыбного бизнеса. Так, одним из ключевых мероприятий программы станет конференция «Как расти, когда рынки не растут?» – ее организатором традиционно выступает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«Наша задача совместными усилиями определить максимально сильные точки роста мирового рыбного рынка, который, как известно, 12 лет находится в стагнации. Эта крайне актуальная тема, которая волнует представителей всех рыболовных держав, поэтому результаты дискуссии могут стать полезным кейсом для рыбопромышленных компаний со всего мира», – заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Эксперты подтверждают, что мировой рыбный рынок находится в состоянии стагнации с 2008 г., а незначительный рост не носит устойчивого характера. В большинстве случаев подъем продаж обусловлен исключительно повышением цен. Участники конференции обсудят, как в этих условиях дать рынку новый сильный импульс и спрогнозируют будущее мировой рыбной индустрии к 2030 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Планируется затронуть такие актуальные темы, как перспективные рыночные ниши, конкуренция национальных брендов и национальные стратегии увеличения продаж, запуск новых российских рыбопромысловых и перерабатывающих мощностей и его влияние на рынок, рыбные биржи, будущее рыбных консервов и перспективы полной переориентации потребительского спроса на свежую рыбу.

К участию в дискуссии приглашены представители ФАО, главный редактор международного отраслевого издания Intrafish Дрю Черри, управляющий директор Beijing Seabridge Marketing & Consulting Фан Хубинь и профессор факультета экономики Университета Исландии Рагнар Арнасон.

«Автор знаменитого отчета Всемирного банка «Затонувшие миллиарды. Прогресс и проблемы в глобальном морском рыболовстве 2017», а также книг «Рыболовство Исландии», «Затонувшие миллиарды: экономическое обоснование реформы рыбного хозяйства», «Сравнительная оценка промысла трески и сельди в Дании, Исландии и Норвегии», «Стоимость рыболовного менеджмента», «Обзор международного опыта индивидуальной трансферабельной квоты» Рагнар Арнасон уже подтвердил свое участие в МРФ и отметил высокий статус мероприятия и актуальность обсуждаемых тем», – уточнили в пресс-службе ВАРПЭ.

Герман Зверев подчеркнул, что интерес мирового рыболовного сообщества к форуму укрепляется. В прошлом году в мероприятиях деловой программы МРФ приняли участие руководители профильных ведомств ведущих рыбодобывающих стран, признанные эксперты, представители компаний-лидеров индустрии. «Поэтому в этом году при разработке идеи конференции мы фокусировались на тех острых вопросах, которые сегодня волнуют рыбопромышленный бизнес всех стран», – рассказал руководитель крупнейшей отраслевой ассоциации.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников традиционно выступает соорганизатором деловой программы Международного рыбопромышленного форума, традиционно именно ВАРПЭ инициирует участие зарубежных экспертов и представителей компаний – лидеров мировой рыбной индустрии в деловой программе.

Глава ассоциации Герман Зверев лично курирует одно из ключевых мероприятий МРФ – отраслевую конференцию, а также ряд тематических секций. Например, в прошлом году в этом формате обсуждались вопросы оценки эффективности использования бизнесом рыбных ресурсов, экономики рыбного рынка и социальных аспектов рыболовства.

Кроме того, ВАРПЭ принимает активное участие в подготовке пленарных заседаний форума. Этот год не стал исключением – ассоциация вновь плотно взаимодействует с модератором центрального мероприятия форума – пленарного заседания «Система государственной поддержки через призму ВТО. Тест на совместимость». В этом году его проведет всемирно известный эксперт в области рыболовства, исполнительный директор консалтинговой компании RESPONSIF Петер Хаджипиерис, который уже подтвердил свое участие.

Стоит отметить, что с учетом уже принятого решения об отмене Seafood Expo North America в Бостоне и возможной отмены Seafood Expo Global в Брюсселе российский рыбопромышленный форум может оказаться единственной площадкой, на которой эксперты смогут обсудить тему «Мировой рыбный рынок: до, после и во время эпидемии коронавируса».

Fishnews

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