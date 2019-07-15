15 июля 2019 года

Рыбная отрасль в поисках капитализации

На капитализации рыбной отрасли России сказывается непубличность компаний, отметили участники конференции в Санкт-Петербурге. Были названы и другие факторы.

Россия занимает значимое место в мировом объеме добычи водных биоресурсов, однако капитализация рыбного хозяйства невысока – с этого начал конференцию «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса» модератор обсуждения, руководитель Комитета по агропромышленной политике «Деловой России» Андрей Даниленко.

Почему сложилась такая ситуация и нужно ли ее менять, он предложил обсудить участникам конференции.

Отрасль все время была закрытой, игроки старались держаться в тени, избегая привлекать к себе внимание, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Сейчас ситуация, по его мнению, меняется. Многие компании пытаются выходить на открытые площадки, открыто разговаривать с правительством, социализироваться, заработать рыночную стоимость. Однако процесс изменений небыстрый, считает глава Федерального агентства по рыболовству.

Исследование, проведенное ведомством, позволило оценить мультипликативный уровень рыбного рынка в 2 трлн рублей – без учета долговой нагрузки и инвестиционных программ.

Регулятор, по словам Ильи Шестакова, выступает за дальнейшее повышение прозрачности отрасли, работа в этом направлении будет продолжаться. При дальнейшем обсуждении глава ФАР заявил, что рост капитализации и попадание в ТОП-100 мирового рыбного рынка – это не самоцель. Хочется, чтобы компании инвестировали, были социально ответственными и открытыми, подчеркнул руководитель ведомства. Регулятор добивается этого совместно с таможней и налоговой службой, добавил он.

Почему в ТОП-100 нет хотя бы пяти-шести российских игроков? Первый ответ в том, компании непубличные, не котируются на бирже, рассказал заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Интерес к капитализации, по его словам, возникает только при сделках слияния и поглощения. Рыбная отрасль здесь не исключение, отметил эксперт.

Второй ответ: экономическая среда и высокие риски приводят к «времянкам», дроблению активов, коротким инвестиционным горизонтам. Это тоже характерно и для других отраслей.

С точки зрения создания крупных капитализированных компаний очень важна экономическая цена решений, принимаемых регулятором, подчеркнул Яков Миркин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на конференции подняли тему оборота долей квот и их использования в качестве залога. Давно идет речь о том, чтобы доли квот могли легально продаваться, а не передаваться за счет реорганизации и продажи компаний, напомнил Илья Шестаков. Он также предложил подумать над тем, чтобы вывести добычу водных биоресурсов из-под действия 57-го федерального закона об иностранных инвестициях.

Отсутствие коммерческого оборота долей, а также невозможность использовать их в качестве залога – это один из факторов, снижающих капитализацию в отрасли, заявил заместитель гендиректора «Русской рыбопромышленной компании» Алексей Мащенков.

Вторым фактором он назвал изношенность рыбопромыслового флота и особенно – моральное устаревание оборудования. Маржинальный доход на тонну минтая у нас составляет около 500-600 долларов, тогда как в США – 1 тыс. долларов, сказал представитель РРПК. По его мнению, огромный шаг вперед здесь обеспечивает программа инвестиционных квот. «Те, например, траулеры, которые наша компания строит, позволяют достигнуть именно ту доходность на тонну ресурса, которая будет точно не меньше американской тысячи долларов на тонну», - обрисовал ситуацию Алексей Мащенков.

Третьим фактором, негативно влияющим на капитализацию, названа недостаточная профессиональная подготовка кадров. Вопрос: кто будет работать на новых судах, звучит и от партнеров-банков, рассказал представитель РРПК. Компания сотрудничает с учебными заведениями, отметил он, и предложил другим предприятиям последовать этому примеру.

Начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко рассказала о глобальных макроэкономических рисках для отрасли. В частности, это «торговые войны». Спор между США и Китаем приводит к замедлению международной торговли. Недопонимания могут возникнуть в перспективе между Соединенными Штатами и Евросоюзом, между США и Японией, заявила эксперт.

Говоря о перспективах в продажах, представитель банка обратила внимание, что страны Азии все еще остаются лидерами по росту мирового спроса практически на все продукты – и продовольственные, и непродовольственные. Однако вклад этих государств в международный прирост спроса будет снижаться, вклад развитых стран - расти.

Что касается России, то потребление в нашей стране увеличивается, но в последние годы – в основном за счет потребительских кредитов, которые очень редко идут на продовольствие. «Поэтому когда вы видите макроэкономическую статистику, вам говорят о том, что товарооборот у нас вырос и все замечательно, стоит помнить, что не всегда это хорошо для тех, кто производит и продает в России продовольственные товары», - предупредила Дарья Снитко.

Поделилась она и прогнозами по «самочувствию» отечественной валюты. Ожидается существенное ослабление рубля, так что для экспортеров ситуация в ближайшем будущем будет скорее позитивная.

Для принятия верных управленческих решений и адекватной оценки отрасли важны полные и точные статические данные. Какие моменты позволят избавиться от «черных дыр» статистики, на конференции рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

Он обратил внимание, что Росстат в силу особенностей своей методологии не учитывает главный изначальный производственный ресурс отрасли - водные биологические ресурсы. Также федеральная служба не оценивает в полной мере стоимость основных фондов и материальных оборотных средств предприятий, которые занимаются добычей, обработкой, переработкой ВБР.

Если эти моменты будут учтены, это позволит более выйти на другие показатели отрасли, заявил президент ВАРПЭ.

На конференции также были озвучены результаты двух исследований, проведенных для ассоциации: ВЦИОМ представил данные о потреблении рыбы среди молодежи, а эксперты ВШЭ поделились итогами изучения регуляторики в рыбной отрасли.

Конференция была организована в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге. Оператор выставочных мероприятий – Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews