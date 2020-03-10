10 марта 2020 года

Минпромторг предложил процедуру контроля по механизму инвестквот

Власти продолжают дорабатывать правовую базу по инвестиционным квотам вылова. Минпромторг подготовил проект правил, по которым предлагается контролировать строительство судов на российских верфях.

Оценку регулирующего воздействия проходит проект приказа Минпромторга «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота, построенных на российских судостроительных верфях».

Предлагается таким образом установить правила, на основании которых министерство будет осуществлять контроль за исполнением инвестиционных проектов, сообщает корреспондент Fishnews. В ноябре 2019 г. правительство приняло постановление, призванное сделать механизм инвестквот более гибким и понятным для инвесторов. В развитие этих изменений и подготовлен проект приказа. В качестве соисполнителей указаны Минсельхоз, Минэкономразвития и Минвостокразвития.

Процедура ОРВ направлена на то, чтобы определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта акта, обнаружить, какие могут быть созданы барьеры для бизнеса.

Fishnews