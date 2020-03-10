10 марта 2020 года

Для контроля за постройкой краболовов готовят комиссию

В комиссию, которая будет следить за строительством судов под аукционные крабовые квоты, предложено включить представителей Минпромторга, Минвостокразвития и Росрыболовства.

Напомним, что под каждый лот, проданный на первом аукционе в октябре 2019 г., на российских верфях должно быть построено судно для добычи краба. Таким образом, по договорам предполагается строительство 35 судов.

Правила, по которым должно проверяться соответствие проектов и объектов инвестиций требованиям договоров на долю квоты, утверждены постановлением правительства от 23 ноября 2019 г. № 1506.

За проверки отвечает Минпромторг. Именно это ведомство должно создать специальную комиссию по осуществлению проверки соответствия (несоответствия) проектов и объектов инвестиций.

Теперь, как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство промышленности и торговли предложило проект положения о комиссии и перечень документов, копии которых инвестор должен прилагать к ежеквартальным отчетам о ходе реализации проектов.

В комиссию планируется включить представителей Минпромторга, Минвостокразвития и Росрыболовства.

Материалы о том, как готовились аукционы по крабу и как идет процесс с заказом и строительством судов, собраны в рубрике «Крабовые квоты» на сайте Fishnews.

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