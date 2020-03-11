11 марта 2020 года

Минтайщики готовятся к штормам

В ходе охотоморской путины рыбаки освоили более 600 тыс. тонн минтая. По прогнозу ТИНРО, в ближайшие дни обстановка в районе промысла может осложниться из-за штормовой погоды.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 10 марта вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 601,8 тыс. тонн, что на 12,7% выше уровня 2019 г. Основной промысел по-прежнему ведется в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, хотя в целом показатели выше прошлогодних по всему Охотскому морю.

Растут уловы и других видов: тихоокеанской сельди – на 5,4% к уровню прошлого года (до 56,7 тыс. тонн) и трески – на 42,8% к показателю за аналогичный период 2019 г. (до 40,7 тыс. тонн). Всего на минтаевой путине заняты 117 рыбацких судов, добычу сельди ведут шесть судов, трески – пять, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На заседании штаба путины заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников рассказал, что для мониторинга задействовано 15 научных наблюдателей института. В районе экспедиции присутствуют также четыре наблюдателя Камчатского филиала.

По прогнозу ТИНРО, на этой неделе промысел минтая сосредоточится на акватории к северо-востоку от 150° в.д. В связи с выходом мощного циклона в центральную часть Охотского моря высока вероятность штормовой погоды. Ожидается, что район добычи сельди в Северо-Охотоморской подзоне существенно не изменится, суточные уловы по типам судов останутся на прежнем уровне.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет около 70,9%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом от Владивостока до Москвы составляет 10–11,5 рубля за килограмм.

По итогам совещания замруководителя федерального агентства Петр Савчук потребовал обеспечить безопасность мореплавания во время штормов и поручил провести инструктажи для экипажей судов, находящихся на промысле.

Fishnews