Новости
Ход промысла минтая обсудили на очередном заседании штаба путины в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Минтайщики готовятся к штормам

В ходе охотоморской путины рыбаки освоили более 600 тыс. тонн минтая. По прогнозу ТИНРО, в ближайшие дни обстановка в районе промысла может осложниться из-за штормовой погоды.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 10 марта вылов минтая в Дальневосточном бассейне составил 601,8 тыс. тонн, что на 12,7% выше уровня 2019 г. Основной промысел по-прежнему ведется в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, хотя в целом показатели выше прошлогодних по всему Охотскому морю.

Растут уловы и других видов: тихоокеанской сельди – на 5,4% к уровню прошлого года (до 56,7 тыс. тонн) и трески – на 42,8% к показателю за аналогичный период 2019 г. (до 40,7 тыс. тонн). Всего на минтаевой путине заняты 117 рыбацких судов, добычу сельди ведут шесть судов, трески – пять, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

На заседании штаба путины заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Игорь Мельников рассказал, что для мониторинга задействовано 15 научных наблюдателей института. В районе экспедиции присутствуют также четыре наблюдателя Камчатского филиала.

По прогнозу ТИНРО, на этой неделе промысел минтая сосредоточится на акватории к северо-востоку от 150° в.д. В связи с выходом мощного циклона в центральную часть Охотского моря высока вероятность штормовой погоды. Ожидается, что район добычи сельди в Северо-Охотоморской подзоне существенно не изменится, суточные уловы по типам судов останутся на прежнем уровне.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет около 70,9%. Стоимость доставки рыбной продукции железнодорожным транспортом от Владивостока до Москвы составляет 10–11,5 рубля за килограмм.

По итогам совещания замруководителя федерального агентства Петр Савчук потребовал обеспечить безопасность мореплавания во время штормов и поручил провести инструктажи для экипажей судов, находящихся на промысле.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокмоскваросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Важно, чтобы суда под инвестквоты вовремя вступили в строй

Все материалы

Интервью

Руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир КУЛИЕВ

Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства

Самир КУЛИЕВ

На Сахалине решают вопрос с любительским рыболовством

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий СОКОЛОВ

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству

Василий СОКОЛОВ

Нормативная база не всегда поспевает за бизнесом

Директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

Директор агентства по рыболовству Приморского края

Сергей НАСТАВШЕВ

Рыбакам Приморья прошлый год принес хорошие уловы

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот»

Сергей НЕСВЕТОВ

Верфи переоценили свои силы

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Особый взгляд на лососевую путину

Все материалы

Крупным планом

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

ФАС вышла на новый виток «рыбных» инициатив

Рыбоводный участок в Подмосковье

Один аквафермер на торгах не воин?

Амур в ожидании непростых решений

Амур в ожидании непростых решений

Вопросы судостроения и судоремонта Приморского края обсудили на совещании во Владивостоке

Приморье озаботилось судоремонтом

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.