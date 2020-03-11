11 марта 2020 года

Китай поставил «рыбные» цели на год

Минсельхоз КНР опубликовал документ, устанавливающий для рыбной отрасли страны приоритеты в 2020 г. Среди главных направлений – увеличение внутреннего рынка тунца, заключение выгодной сделки в ВТО по субсидиям, развитие аквакультуры.

Документ называется «Ключевые вопросы управления и администрирования рыболовства в 2020 г.», пишет портал Seafood Source. По его информации, Китай попытается увеличить внутренний рынок тунца – в качестве одной из мер господдержки океанического флота.

Кроме того, страна планирует заключить справедливую и равноправную сделку в ВТО по вопросу вредных субсидий для рыболовства. Еще одно направление – продолжение экспансии в области добычи антарктического криля и его переработки. Также документ предусматривает ускорение строительства китайских рыбных портов по всему миру.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ряд положений посвящен вопросам экологии. В частности, предложено поддержать цели устойчивого развития ООН. Подчеркивается необходимость дальнейшей охраны видов, находящихся на грани уничтожения. В особенности - в бассейне реки Янцзы (там введен 10-летний запрет на промысел).

Документ предусматривает создание новых совместных предприятий в области аквакультуры и одновременное развитие марикультуры в Китае.

Отмечено, что эта подотрасль в КНР находится в переходном периоде: ужесточившиеся требования к экологической безопасности производства оказывают давление на сложившуюся в стране низкозатратную модель. Это вынудило аквафермеров сосредоточиться на выращивании дорогих видов, что повлекло рост импорта кормовых ингредиентов (например, рыбной муки).

Seafood Source обращает внимание: в документе не прописано мер, ограничивающих влияние китайского океанического флота на морских обитателей за пределами вод КНР. По словам морского биолога, основателя и президента Общества охраны моря [города] Циндао (Qingdao Marine Conservation Society) и старшего советника Аквакультурного попечительского совета (Aquaculture Steward Council) Ван Сонлиня, китайский океанический флот – крупнейший в мире и насчитывающий около 3 тыс. судов – до сих пор не ведет промысел экологически ответственным способом.

Fishnews