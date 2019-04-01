01 апреля 2019 года

Ограничение «рыбных» субсидий устраивает не всех

Участники ВТО планируют к концу года прийти к консенсусу по вопросу запрета чрезмерного субсидирования рыбной отрасли. Однако некоторые страны ищут безопасные способы стимулирования промысла.

Гендиректор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил, что субсидии на приобретение топлива для рыбацких судов вносят свой вклад в переловы и браконьерство. Глава ВТО назвал этот вид поддержки отрасли одним из важных вызовов нашего времени, пишет Seafood Source.

По данным портала, порядка 20 млрд долларов ежегодно направляется на субсидирование закупок горючего для судов, ведущих промысел в тысячах миль от портов приписки. Львиная доля этой суммы приходится всего на несколько государств. Кроме того, 85% помощи достается мощному промышленному флоту, а не малым прибрежным хозяйствам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, давление на страны, выплачивающие подобные субсидии, началось в 2015 г. Тогда государства-члены ООН согласовали Цель устойчивого развития 14.6, предусматривающую запрет вредных субсидий рыбной отрасли к 2020 г. Это особенно важно для стран, борющихся с переловами. По словам Роберто Азеведо, на февральском пленарном заседании ВТО был достигнут прогресс между так называемыми технократами, пришло время обсуждения этого вопроса на высоком политическом уровне.

Несмотря на декларируемое стремление к компромиссу, есть немало интерпретаций того, как итоговое соглашение может выглядеть. Ряд стран (например, Индия и Китай) хотят сохранить свои субсидии в том или ином виде, либо ищут иные пути поддержки отрасли.

Так, Индия добивается «особого режима», позволяющего развивающимся странам продолжить субсидировать малые рыболовецкие предприятия.

В КНР первые лица страны все чаще говорят о намерении сократить рыболовный флот до 3 тыс. судов. При этом чиновники избегают конкретики по тоннажу и производительности флота.

Кроме того, Китай наращивает темпы создания рыбоводных и промысловых предприятий в развивающихся странах Африки и Южной Азии. Китайский бизнес проник в Мавританию, Гану, на Фиджи. Чиновники Папуа - Новой Гвинеи недавно посетили с визитом КНР. Сомали открыли свои воды для китайских тунцеловов. Seafood Source задается вопросом: не намерена ли Поднебесная и далее наращивать объемы своего промысла при помощи развивающихся стран?

Fishnews