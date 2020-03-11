11 марта 2020 года

Рыбоводы Камчатки заканчивают «клеймить» лососей

На пяти лососевых рыбоводных заводах Камчатского края завершается ежегодное мечение икры и малька. Благодаря меткам в будущем специалисты легко смогут определять завод и год выпуска пойманных особей.

Эти работы на государственных ЛРЗ региона проводятся ежегодно с ноября по март, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода. В зависимости от способа выращивания рыбы лососеводы применяют два метода – сухой и термический.

На заводах «Озерки», «Кеткино» и «Вилюй», практикующих холодоводное выращивание, мечение проводится способом осушения. На стадии глазка икринку периодически осушают - в результате на отолитах образуется легко читаемая метка.

А на тепловодных ЛРЗ «Паратунском» и «Малкинском» метят малька автоматическим повышением и понижением температуры воды в выростных бассейнах. В результате на отолитах рыбок отлагается кальций, рисунком напоминая годовые кольца у деревьев.

Для каждого из заводов специалисты Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) разрабатывают особую схему рисунка, причем каждый год она меняется. Таким образом, поймав лосося в море, можно легко определить не только его «родной» завод, но и год выпуска.

Fishnews