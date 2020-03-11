11 марта 2020 года

Западной Сибири просят оставить участки для рыбалки

В Госдуму внесли проект поправки в закон о любительском рыболовстве. Предлагается оставить участки для организации любительского лова в Западно-Сибирском бассейне.

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 475 «О любительском рыболовстве…» вступил в силу с начала года. Документ предусматривает, в частности, что участки для организации любительского лова остаются в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Список таких районов определен распоряжением правительства от 24 октября 2019 г. № 2513, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов. В остальных случаях договоры будут действовать до 31 декабря 2020 г.

Внести изменения в ФЗ предлагает Алтайское краевое законодательное собрание, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованной в базе Госдумы поправке, участки для любительской рыбалки должны остаться и в Западно-Сибирском бассейне.

Грядущее расторжение договоров на участки вызывает беспокойство у рыболовов не только Алтайского края, но и других регионов Западно-Сибирского бассейна, обращают внимание авторы поправок. По их словам, отсутствие таких договоров влечет развитие браконьерства.

В пояснительной записке говорится, что водоемы Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областей, ЯНАО и ХМАО – Югры отвечают условию для сохранения действия договоров на участки: там обитают ценные виды (стерлядь, судак, таймень, нельма, муксун, омуль, сиг, кумжа). Отмечено, что законодательные органы этих регионов считают необходимым и целесообразным поддержать поправку.

Fishnews