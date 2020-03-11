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Сахалинский лосось идет на нерест. Фото Анатолия Макоедова

На помощь рыбинспекторам Сахалина приходят беспилотники

За порядком на лососевых реках Сахалинской области готовятся следить с воздуха. Опыт применения беспилотных летательных аппаратов в путину-2019 помог впервые за долгое время обеспечить проход производителей кеты до рыбоводных заводов на реке Найба, сообщили в СКТУ Росрыболовства.

В обычных условиях на длинных реках, где расстояние от устья до лососевых рыбоводных заводов составляет порядка 80 км, сложно обеспечивать постоянное эффективное патрулирование всего водотока. Тем более что Сахалинская область, как и остальные субъекты Дальнего Востока, сегодня продолжает испытывать дефицит рыбинспекторов.

«В целом на сегодняшний день у нас открыто 20 вакансий сотрудников рыбоохраны, мы регулярно объявляем конкурсы на замещение вакантных должностей. Пока, как вы понимаете, нагрузка ложится на действующих инспекторов», – рассказал в интервью Fishnews руководитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Самир Кулиев.

На период лососевой путины в качестве дополнительного усиления на Сахалин из других регионов направляется 10 инспекторов рыбоохраны. Эффективным инструментом в борьбе с браконьерством в последние годы становится и современная техника.

«В прошлом году, например, мы успешно использовали беспилотные летательные аппараты. Подобная практика была и в 2018 году, но в этот раз мы уже более плотно поработали с Сахалинским филиалом Главрыбвода», – сообщил глава СКТУ ФАР.

Беспилотники использовались для мониторинга ситуации на базовых реках, где расположены государственные рыбоводные заводы. И, по словам Самира Кулиева, такой метод оказался достаточно эффективным средством для контроля и профилактики нарушений.

«Мониторинг с воздуха давал нам более полную картину на местности, позволял оперативно реагировать и направлять силы непосредственно туда, где находятся браконьеры. В результате наши совместные усилия привели к тому, что впервые за долгое время мы смогли довести кету до наших рыбоводных заводов на реке Найба – это Соколовский и Березняковский цеха лососевого рыбоводного комплекса «Найба». Многие годы они не выполняли план по закладке икры, а в этот раз задание удалось выполнить даже с лихвой», – отметил руководитель Сахалино-Курильского теруправления ФАР.

В этом году в СКТУ рассчитывают закрепить результат.

Fishnews

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НазадМетки: браконьерстводальний востокикраросрыболовствосахалин
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