11 марта 2020 года

Ресурсы минтая Чукотского моря оценила наука

В 2020 г. впервые предложено установить общий допустимый улов минтая в Чукотском море. По данным специалистов, ОДУ может составить 100,1 тыс. тонн.

При подготовке прогноза вылова минтая в Чукотском море ученые использовали результаты научно-исследовательских работ, проведенных в 2019 г. на НИС «Профессор Леванидов» в рамках масштабной трансарктической экспедиции.

Обоснования по установлению допустимого улова опубликованы на сайте отраслевого института – Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), в рамках подготовки к общественным слушаниям, сообщает корреспондент Fishnews.

Рассуждая о причинах массового появления минтая в Чукотском море в 2019 г. и его происхождение, специалисты предположили, что рыба мигрировала в эту акваторию через Берингов пролив из северной части Берингова моря. «Вполне вероятно, что частично нагульные концентрации в Чукотском море формируют и рыбы, мигрирующие из северной части Анадырского залива, нерест которых был обнаружен летом 2001 года», – говорится в обосновании. Сказалось и влияние климатических изменений на кормовую базу, высказали гипотезу ученые.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), проходившем в феврале в Южно-Сахалинске, специалисты предложили продолжить изучение ресурсов и перспективы промысла, в том числе с привлечением рыбопромышленников.

Также предполагается увеличить ОДУ минтая в Чукотской зоне до 4,8 тыс. тонн (сейчас это 4,2 тыс. тонн) и Западно-Беринговоморской зоне до 390 тыс. тонн (с 309,1 тыс. тонн) – с возможностью перераспределения этих объемов между зонами без превышения суммарного лимита.

Fishnews